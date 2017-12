Freizeit Sulzbach-Rosenberg

27.12.2017

Das Königspaar in Rosenberg ist gekürt: Im vollen Schützenheim warten neben Schützenmeister Reinhold Brandl auch Bürgermeister und Gauschützenmeister. Auf die Liesel und den König fürs Jubiläumsjahr 2018 sind natürlich alle sehr gespannt. Es wird hier eine Überraschung geben.

In seinem Grußwort sprach Bürgermeister Michael Göth auch die vielseitigen Aktivitäten der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 Rosenberg an. Gauschützenmeister Dietmar Beyer überbrachte die Grüße des Schützengaues Sulzbach-Rosenberg. Zum Königsschießen für das Sportjahr 2018 galt es außerdem, auf die Scheiben Meister und Glück Ringe und Blattl zu erzielen. Hier ging es um je fünf Geldpreise, weshalb sich jeder Teilnehmer auch sehr anstrengte, gute Ergebnisse zu erreichen. Sieger wurde auf Scheibe Meister mit 97 Ringen Leo Kurz, gefolgt von Josef Schmauser und Peter Brosch mit ebenfalls 97 Ringen. Rang vier und fünf belegten Werner Trepesch und Markus Rupprecht.Sieger auf Scheibe Glück mit 11,8-Teiler wurde Werner Trepesch vor Leo Kurz mit einem 19,3- und Bernhard Miegel mit einem 23,0-Teiler. Josef Schmauser folgte mit 28,4- und Peter Brosch mit 35,4 Teiler.Nach Glühwein und Weihnachtsgebäck ging es zum Höhepunkt, zur Proklamation der neuen Würdenträger. Assistiert von Vorjahresliesel Claudia Wismeth und vom Bürgermeister begann Schützenmeister Brandl mit der Scheibe "Schützenliesel". Zweite Zofe (und somit auf Platz drei gelandet) ist Anja Uhl. Sie befindet sich aber zur Zeit mit ihrem Mann im Urlaub. 1. Zofe und Stellvertreterin der Liesel wurde Barbara Brosch.Siegerin mit einem sehr guten 80,3-Teiler und somit Schützenliesel 2018 wurde Marion Schubert. Sie freute sich natürlich besonders über ihren Erfolg, genauso wie der neue Schützenkönig Josef Schmauser. Zur Überraschung stellte man fest: beide sind in Poppenricht wohnhaft. Ihm war ein guter 86,6-Teiler geglückt. 1. Ritter wurde Sebastian Rajczyk, 2. Ritter ist Peter Brosch.Nach einem Ehrentanz für das neue Königspaar gaben diese aus Freude über ihre Titel eine Lokalrunde aus, man saß noch lange in gemütlicher Runde beieinander.