27.04.2018

Das Vereinsleben zeigt sich in der Rückschau sehr rege und erfolgreich. Doch mit den Investitionen dauert es noch: Zur Zeit hat die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 Rosenberg kein Geld für die Umrüstung der Schießstände auf Elektronik.

Diskussion um Schießstand

Freundschafts-Turniere

Bei Wettkämpfen dabei

Ehrungen Für langjährige Treue zum Verein und Mitgliedschaft im Oberpfälzer- und Deutschen Schützenbund wurden durch Bürgermeister und Schützenmeister mit einer Urkunden und einem Präsent geehrt: für 10 Jahre: Hans Peter Daschner, Helmut Schleicher, Günther Weiß, Tanja Weiß, Maximilian Weiß; für 25 Jahre: Anja und Josef Uhl, Georg Rupprecht, Christian Fischer; für 50 Jahre: Christa Winter, Horst Graf und für 65 Jahre Leonhard Kurz. (kzl)

Zur Generalversammlung kamen auch Bürgermeister Michael Göth und 3. Gauschützenmeisterin Irene Übler, die Schützenmeister Reinhold Brandl willkommen hieß. Anschließend berichtete er über Aktivitäten und Entwicklung. Der Verein hat 147 Schützen an den Oberpfälzer Schützenbund gemeldet. Mitglieder zu werben, wäre vor allem wichtig für die Jugendarbeit. "Da aber zur Zeit kein Jugendleiter zur Verfügung steht, ist es schwer, Jugend für den Schießsport zu begeistern." Er dankte Spendern, Helfern und dem Vorstand für die geleistete Arbeit.Eine längere Diskussion gab es über die Investition für die Zukunft wegen Umstellung der Luftgewehranlage auf elektronische Stände. Mehrheitlich war man der Meinung, das diese Anschaffung über kurz oder lang nötig sein werde. Das Geld für zehn Stände von ca. 45 000 Euro sei aber zur Zeit nicht vorhanden. Auch wenn Fördermittel mit eingerechnet werden, würde sich der Verein zu hoch verschulden.Die Feier zum 125-jährigen Gründungsjubiläum findet am Sonntag, 30. September, im Saal des Schützenheimes statt. Um 9.30 Uhr beginnt sie mit Salut der Böllerschützen. Zum Fest habe Landrat Richard Reisinger eine Spende zugesichert. Auch die Brauerei Sperber werde beitragen. Das erwirtschaftete Guthaben werde vorerst für die Reparatur des Kleinkaliberstandes benötigtSchießleiter Leonhard Kurz berichtete, dass mit dem Weihnachtsschießen auch das Königsschießen durchgeführt worden sei. König wurde für 2018 Josef Schmaußer und Liesl Marion Schubert. Es gab ein Faschings- und Osterschießen, außerdem fanden die Vereinsmeisterschaften für Groß- und Kleinkaliber, Zimmerstutzen, Freie Pistole und Luftdruckwaffen statt. Qualifikation sei für eine Teilnahme an Gau- und Bayerischer Meisterschaft Voraussetzung. Bei der Stadt- und Gaumeisterschaft wurden zwei Mannschaften gestellt, bei der Gaumeisterschaft mit Luftgewehr-Auflage trat eine Mannschaft an.Unter Aufsicht der Schießleitung wurden Freundschaftsschießen mit einer Sportgruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Tischgesellschaft Edelweiß, TuS-Rosenberg, Feuerwehr Rosenberg, und Sportclub Schall'ke abgehalten. Auch das Dorfkönigschießen war ein voller Erfolg. Es hatten sich 66 Schützen aus neun Vereinen von Rosenberg beteiligt. Am 19. Stadtratschießen waren 13 Vertreter der Stadt aus allen Parteien dabei. Da die Vorgängerscheibe ausgeschossen war, spendierte der Bürgermeister wieder eine neue.Besondere Erwähnung fand, dass 1893 Rosenberg mit zwei Mannschaften an den Rundenwettkämpfen Altersklasse Auflage zwischen den Gauen Amberg und Sulzbach teilgenommen hatte. 1893 Rosenberg erreichte den 9. Platz. Jahressieger der Vereins-Ringscheibe wurde nach zehn Durchgängen Waldemar Pirner vor Leonhard Kurz und Klaus Tuchbreiter. Auf Blattl siegte Werner Trepesch vor Kurt Falk und Leonhard Kurz.Das größte Schießen war die Landkreismeisterschaft. 478 Schützen und 100 Mannschaften aus 38 Vereinen kämpften um den Klassensieg auf den Ständen auch in Rosenberg. Kassier Günther Weiß konnte laut den Revisoren Josef Uhl und Manfred Lilla eine einwandfreie Buchführung und Abrechnung vorlegen, die Entlastung folgte.