Freizeit Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

Knapp 200 Gäste, sowohl Groß als auch Klein, kamen zum zweiten Kinderfasching der Knappnesia in der Session 2017/2018. Prinzessinnen, Ritter, Mini-Mäuse und Co. verwandelten den Wagnersaal in Großenfalz in ein Kostüm-Meer. Absoluter Hingucker bei den Auftritten der Faschingsgesellschaft war der Bambini-Gardetanz, der die hervorragende Jugendarbeit von Trainerin Heike Gradl sichtbar werden ließ. Ein Schmankerl bot der Showtanz der Prinzengarde, die in ihren selbstgeschneiderten Kostümen alle Blicke einfing. Regie bei vielen tollen Spielen führte Clowni Ingrid. 80 Preise gab es bei Eierlauf, Hutspiel, Skateboard-Challenge und Brezelschnappen zu holen. Wer Clowni Ingrid und den Zauberer Fabellini noch einmal erleben will, bekommt am Rosenmontag, 12. Februar, ab 15 Uhr bei der großen Faschingsparty auf dem Luitpoldplatz die Gelegenheit dazu. Für die Größeren spielt vor dem Rathaus die Liveband Grögötz Weißbir. Zur After-Show-Party geht es dann anschließend noch in den Hexenkeller in der Rosenberger Straße. Bild: exb