Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.11.2017

03.11.2017

Die Natur als Gottes Schöpfung und Ereignis - unter diesem Blickwinkel komponierte Joseph Haydn das Oratorium "Die Jahreszeiten". Rund 120 Menschen werden an einer farbenfrohen Aufführung dieses Werks in der Sulzbacher Christuskirche beteiligt sein. Sie beginnt am Samstag, 11. November, um 19 Uhr. Karten sind bei allen Vorverkaufsstellen von NT-Ticket sowie an der Abendkasse erhältlich.

Als Solisten konnten die Sopranistin Risa Rothländer aus Leipzig, der Nürnberger Tenor Andreas Kalmbach und der Bass Tobias Germeshausen aus Würzburg gewonnen werden. Die Sulzbacher Kantorei und Stadtkantorei singen die Chorpartien des Werkes. Die Gesamtleitung des oratorischen Abends liegt in den Händen von Dekanatskantor Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke und Stadtkantor Markus Kumpf."Verblühet ist dein kurzer Lenz, Erschöpfet deines Sommers Kraft, Schon welkt dein Herbst dem Alter zu, Schon naht der bleiche Winter sich." Als Joseph Haydn an der Wende zum 19. Jahrhundert sein Oratorium "Die Jahreszeiten" schuf, nahm die Natur einen besonderen Stellenwert ein. Für den Komponisten war die Naturverbundenheit ein hohes Gut, und er stellte den Lauf der Jahreszeiten in unmittelbaren Zusammenhang zu den Lebenszyklen der Menschen.Beflügelt vom Erfolg seiner großen sakralen Komposition "Die Schöpfung" (1798) komponierte Joseph Haydn daraufhin das weltliche Werk "Die Jahreszeiten", das 1801 in Wien uraufgeführt wurde. In dem vierteiligen Oratorium wird der Lauf der Jahreszeiten musikalisch dargestellt, vom strahlenden Sonnenaufgang bis hin zum dramatischen "Ungewitter".