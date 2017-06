Kultur Sulzbach-Rosenberg

Im Herzen des "Dorfes" pulsierendes Leben. Hunderte Besucher in bester Laune. Und eine Szenerie, die zum Verweilen einlädt. All das bot die Rosenberger Kirwagemeinschaft bei ihrem 14. Gänsangerfest, das immer auch für Attraktionen und Überraschungen gut ist.

Zum Rosenfest geladen

Sicher, das Wetter hätte mit mehr Stabilität am Pfingstwochenende glänzen können, aber davon ließen sich die Rosenberger Kirwaleit ihre gute Laune beim Gänsangerfest nicht vermiesen. Im idyllischen Ambiente zwischen historischer Kurzmühle und Gemarkungsbrunnen zeigten sich die Brauchtumsfreunde am Samstag und Sonntag als perfekte Gastgeber.Dazu trug in gewisser Weise, wie es Sprecher Ulrich Wittkop erwähnte, eine nigelnagelneue in Eigenregie gefertigte Holz-Verkaufsbude bei, die sich schnell zum neuen Herzstück der Angebotspalette aus deftigen Schmankerln und einem Kuchenbüfett mauserte. Das Gänsangerfest - mittlerweile schon die 14. Auflage - hat sich bestens etabliert. Dies stellte Bürgermeister Michael Göth auch im Namen seiner Stellvertreter Günter Koller und Hans-Jürgen Reitzenstein sowie weiterer anwesender Stadträte erfreut fest. Für die engagierte Initiative der Rosenberger Kulturträger sparte er nicht mit Lob und dankte für die nachhaltige Belebung durch das erste große Fest im Jahreslauf.Abschließend würdigte er auch alle anderen Bürger, die zur Verschönerung Rosenbergs beitragen und lud zum Rosenfest auf dem Gelände des Ersten Bayerischen Schulmuseums am 10. und 11. Juni. Ulrich Wittkop gab als 2. Vorsitzender der Kirwaleit diesen Dank zurück an Nachbarn und Helfer, ohne deren Verständnis und Unterstützung das Fest nicht möglich wäre. Wittkop lud zum Verweilen ein und stellte die Musik mit den Hoglbouchan am Samstag und der Egerländer Dorfmusik am Sonntag vor.Einen besonderen Farbtupfer steuerte der Rosenberger Heimatchronist und Bürgermedaillenträger Paul Royer mit seinen drei erst neun Tage alten gelben Gänseküken im Festzelt bei. Die sogenannten "Wiewala" sind beim Gänsangerfest nicht mehr wegzudenken und stehen vor allem bei den Kindern hoch im Kurs.