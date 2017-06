Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.06.2017

4

0 19.06.2017

Sulzbach-Rosenberg/Erlangen. Nachdem die ersten Aktionstage für Alte Musik im Juli 2016 in Sulzbach-Rosenberg und Lauf stattfanden, gibt es nun eine zweite Auflage in Erlangen und Sulzbach-Rosenberg vom 30. Juni bis 2. Juli: Die Aktionstage des Verbandes Bayerischer Musikschulen sollen Musiklehrern, die mit ihren Schülern und Ensembles im Bereich der Alten Musik arbeiten oder interessiert sind, ein Forum zum Austausch bieten.

Gleichzeitig gibt es in zwei Konzerten für Solisten und Ensembles auch wieder die Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Arbeit vorzustellen. Ein Workshop für Laute, Gitarre und Kammermusik sowie ein Soloabend mit Theorbe und eine Aufführung von Purcells "Fairy Queen" des Barockorchesters Neue Nürnberger Ratsmusik ergänzen das Angebot.Rund um die Veranstaltungen ist Gelegenheit, sich über Erfahrungen und Entwicklungen im pädagogischen Umgang mit der Alten Musik auszutauschen. An- und Rückmeldungen und Meldung von Gastensembles für die Konzerte am Sonntag sind möglich über Michael Kämmle (0162/44 65 942, michael. kaemmle@t-online.de).Freitag, 30. Juni : 19.30 Uhr Sulzbach-Rosenberg, Historischer Rathaussaal: Chiaroscuro - Italienische und französische Musik für Theorbe, Werke von Robert de Visee und Girolamo Kapsberger, Stefan Haas (Theorbe), Eintritt frei, Platzreservierungen unter 09661/510-282.Samstag, 1. Juli: 10 bis 17 Uhr Sulzbach-Rosenberg, Städtische Sing- und Musikschule: Workshop Laute, Gitarre & Kammermusik, Stefan Haas und Michael Kämmle. Der Workshop lässt Gitarristen und Anfängern auf der Laute in die Welt dieses faszinierenden Instrumentes schnuppern. Gleichzeitig können aber auch fortgeschrittene Spieler an vorbereiteten Stücken arbeiten. Es gibt Gelegenheit zum angeleiteten Proben von Kammermusik mit Laute oder Gitarre und verschiedenen Melodieinstrumenten.Zusätzlich bietet Stefan Haas unter dem Motto "Tabulatur einfach begriffen" auch eine Einführung in das Spiel aus Tabulaturen an. Zielgruppe dieser Einführung sind Gitarristen ab 11 Jahren von mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau. Kursbeitrag: 20 Euro, Info und Anmeldung über Michael Kämmle (0162/44 65 942, michael.kaemmle@t-online.de). Online-Anmeldung über www.musikschulenbayern. de/verband/inhalte/fachberater/fachberater-alte-musik/.Samstag, 1. Juli : 14 Uhr Sulzbach-Rosenberg, Schloss: "Ein Sommernachtstraum" - Freiluftaufführung nach Purcells "The Fairy Queen" mit Corinna Schreiter, Sopran, Martin Popp, Bass, Martin Ellrodt, Erzähler, und der Neuen Nürnberger Ratsmusik. Bei ungünstiger Witterung im Rathaussaal, Eintritt 18 Euro (ermäßigt 8), Kinder bis 12 Jahre frei. Vorverkauf: Buchhandlung Dorner, Büro der Sing- und Musikschule. Kartenvorbestellung unter 09661/510-282.Sonntag, 2. Juli : 11 Uhr Sulzbach-Rosenberg, Rathaussaal, und 18 Uhr, Erlangen, St. Sebald, Egerlandstraße 22: Barocke Perlen - Fortgeschrittene Ensembles und Solisten spielen Musik des 17./18. Jahrhunderts. Leitung Michael Kämmle, Tina Groth, Michael Webert (Sing- und Musikschulen Sulzbach-Rosenberg/Erlangen).