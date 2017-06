Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.06.2017

Die 2. Großenfalzer Dorfkirwa in Eigenregie brachte erneut einen sensationellen Erfolg zum Auftakt. Mit stattlichen 33,5 Metern lädt der Kirwabaum als weithin sichtbares Wahrzeichen am heutigen Montag zur Nachkirwa nach Großenfalz ein.

Heute mit Bärentreiben

Nach der große Herausforderung im vergangenem Jahr, die 1. Großenfalzer Dorfkirwa in Eigenregie zu organisieren, bedeutete es für die Kirwagesellschaft bei der Neuauflage wieder viele Stunden Arbeit und Organisation im Vorfeld. Doch der Erfolg wurde bereits beim Schlachtschüsselessen am Freitag deutlich. Ein volles Zelt und begeisterte Gäste ließen sich von Wirt Reinhard Kohl verwöhnen.Es war wieder Schwerstarbeit für die Herren, als es am Samstagmorgen zum Baumfällen ging. Mit 33,5 Metern - gestiftet von der Stadt - wurde wieder ein richtiges Prachtexemplar zum neuen Festplatz transportiert. Selbstverständlich hatten unterdessen die Moidln mit ihren Helferinnen die Kränze gebunden und mit Bändern geschmückt. Außerdem bereiteten kräftige Burschen mit Schaufeln und Pickeln das über zwei Meter tiefe Baumloch vor. Was eine richtige Kirwa ausmacht, zeigte sich dann am Nachmittag. Über 60 Helfer, bestehend aus der Dorfgemeinschaft, Freunden und den Kirwapaaren aus Illschwang, zeigten wahre Muskelkraft. Nur per Hand mit den Schwalben bewegte sich das Wahrzeichen unter der Leitung von Urgestein Manfred Pickel in die Senkrechte.Am späten Nachmittag versammelten sich bei herrlichem Wetter die ersten Gäste und genossen die breite Angebotspalette von Kirwawirt Reinhard Kohl. Auch der Duft von Schleichers Grillmakrelen stieg sofort in die Nase und rief Fisch-Freunde auf den Plan. Mit zünftiger Blasmusik sorgten die Kistl-Musikanten für eine richtige Einstimmung zur Kirwa. Am Abend stieg die gute Laune mit bester Partymusik von Kawogl, die von Volksmusik über Oldies bis zu aktuellen Hits reichte.Eine große Bar der Kirwagemeinschaft sorgte zudem für Anziehungskraft bei unzähligen Gäste aus nah und fern. Besonders behalten dabei die Veranstalter die Einhaltung des Jugendschutzes im Auge. Am Sonntag stand die Ermittlung des Oberkirwapaares im Fokus.Heute geht mit der Nachkirwa nochmals die Post ab. Wer Zeit hat, ist ab 10 Uhr zum Frühschoppen und zum Mittagstisch eingeladen. Am Nachmittag treibt der Kirwabär sein Unwesen und hofft, bei den Passanten etwas für die Kirwakasse herauszuholen. Ab 17 Uhr startet die 2.Großenfalzer Dorfkirwa mit der Band "Salleröder Buam" in den Endspurt. Um ca. 22 Uhr werden der Kirwabaum sowie viele Sachpreise verlost.