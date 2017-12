Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.12.2017

Regisseur Marcus H. Rosenmüller und Kabarettistin Martina Schwarzmann haben gedichtet, Schriftsteller Bernhard Setzwein und Kabarettist Django Asül Prosa verfasst, Schauspieler Ottfried Fischer steuert ein Bühnenprogramm bei.

Viechtach. So unterschiedlich wie die einzelnen Blicke auf die Heimat geraten, so spannend fällt das Panoptikum aus, das die lichtung-Verlegerinnen Kristina Pöschl und Eva Bauernfeind in einem außergewöhnliche schönen Lesebuch zusammengetragen haben. Die Kulturredaktion hat nachgefragt:Kristina Pöschl: Wir wollten eine neue Reihe begründen: lichtung-Lesebücher mit Texten von bekannten und neuen Autoren, in denen man gerne schmökert, die man zudem gerne in der Hand hat, weil sie schön aussehen. Wir haben lange überlegt, mit welchem Thema wir die Reihe starten, und haben uns dann auf "Heimat" festgelegt, weil der Begriff gerade sehr "in" ist: Nicht nur im Kultur- und Lifestyle-Bereich begegnen einem gerade überall Bayern- und Heimatsymbole, auch politisch wird der Begriff inflationär gebraucht.Kristina Pöschl: Heimat ist für jeden etwas anderes, diese Vielseitigkeit drückt sich in den Texten aus. Heimat kann ein Ort sein, aber auch Menschen, die Sprache, Kindheits- oder Jugenderinnerungen, Heimat kann verlassen, verloren, gesucht und gefunden werden. Wir haben dazu Erzählungen, Romanauszüge, Gedichte und auch einen Dramatext gesammelt.Eva Bauernfeind: Uns interessiert, wie das Thema Heimat von Autoren verschiedener Generationen wahrgenommen wird. Jutta Mehler schildert die Situation von Flüchtlingen nach 1945, die junge Autorin Filiz Penzkofer hingegen beschreibt die Gefühlslage von Flüchtlingen in der Gegenwart. Heimat wird heute gerne verklärt; wir haben auch kritische Stimmen aufgenommen, die in den 80er Jahren, geprägt zum Beispiel vom WAA-Wahnsinn, an der Heimat verzweifelten. Das Buch soll ein Anreiz für alle Leser sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.Kristina Pöschl: Sehr positiv! Sie haben sich gefreut, beim Lesebuch dabei zu sein und uns gerne Texte zur Verfügung gestellt oder neu geschrieben. Schön ist, dass auch lichtung-Bekannte aus den Anfangszeiten des Verlags wie Django Asül, Bernhard Setzwein und Ottfried Fischer zugesagt haben. Aber auch ganz neue Stimmen sind dabei, beispielsweise die Kabarettistin Martina Schwarzmann oder der syrische Lyriker Ahmad Almahmoud, der im Bayerischen Wald lebt.Eva Bauernfeind: Das Wort "Heimat" weckt in mir gemischte Gefühle. Eigentlich ein positiver Begriff, der aber immer in Gefahr ist, missbraucht zu werden. Was ich idealerweise unter Heimat verstehe: Zuneigung zu der unmittelbaren Umgebung, aber kombiniert mit einem offenen Blick nach außen. Oft äußert sich die Liebe zur Heimat paradoxerweise durch Kritik.Kristina Pöschl: Wie für viele andere ist "Heimat" für mich in erster Linie der Ort, an dem man aufgewachsen ist, die Familie, der Dialekt, den man dort hört. Zur Heimat gehört für mich aber auch die Veränderung: Die Landschaften, die Sprache verändern sich, auch Werte, Ziele und Ängste sind heute andere als die der vorherigen Generationen, Heimat ist in ständigem Wandel.Eva Bauernfeind: Im Verlag haben wir diese Tradition nie einschlafen lassen - siehe die Reise-Lesebücher in unserem Verlag. Ein Lesebuch ist abwechslungsreich, die Texte sind nicht zu lang, man kann es auch mal zwischendurch lesen.Kristina Pöschl: Es macht einfach Spaß, in so verschiedenen Texten zu schmökern und dadurch vielleicht auch Autoren zu entdecken, die man vorher nicht kannte. Vielleicht passt die Lektüre von kürzeren Texten auch ganz gut in unsere schnelllebige Zeit - und vielleicht können sie dann doch Lust darauf machen, es sich wieder einmal mit einem Roman gemütlich zu machen.Kristina Pöschl: Unser Heimat-Lesebuch ist klar der Höhepunkt des Jahres 2017, das ganze Jahr über haben wir daran gearbeitet und auf den Tag hingefiebert, an dem das fertige Buch aus der Druckerei geliefert wird. Daneben haben wir in diesem Jahr einige literarische Perlen herausgebracht, die alle ihren Weg zum Leser finden: Marianne Ach aus Eslarn zeigt in ihrem Roman "Von gestern eine Spur" wieder, wie klar und kraftvoll ihre Sprache ist, in Ulrich Effenhausers amüsanten Kurzgeschichten in "Papierfische" tauchen sehr skurrile Figuren auf, und der Passauer Lyriker Friedrich Hirschl zeigt uns in seinem Buch "Stilles Theater" seinen Blick auf die Natur.Kristina Pöschl: Wir planen für den Herbst 2018 eine Fortsetzung der Lesebuch-Reihe. Auf das Thema haben wir uns noch nicht ganz festgelegt, wir haben zwei Favoriten, aber es bleibt spannend. Von der aus Regensburg stammenden Autorin Ulrike Anna Bleier wird es einen neuen Roman geben, mit ihrem Debüt "Schwimmerbecken" ist sie in diesem Jahr überregional auf der "Hotlist" ausgezeichnet worden. Und der Kabarettist Stephan Zinner, mit dem wir bereits ein Buch gemacht haben, schreibt gerade fleißig an neuen Kurzgeschichten.___Das Lesebuch "Heimat" ist in der edition lichtung erschienen und kostet 20 Euro.___Weitere Informationen: