Kultur Sulzbach-Rosenberg

10.10.2017

6

0 10.10.2017

"Tastenfeuerwerk und Lippenradau": Unüberhörbar wird es sein, das erste Konzert der 55. Kammermusikreihe der Volkshochschule Amberg-Sulzbach. Das Trio AMA aus Bamberg mit Trompete, Posaune und Klavier präsentiert vielversprechende Bravourstücke und Komponisten, die in den Konzertsälen selten zu hören sind.

Markus Meister (Trompete), Angelos Kritikos (Posaune) und Andreas Weimer (Klavier) gehören dem weltberühmten Bamberger Symphonieorchester an; Weimer ist auch Dozent an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg. Sie präsentieren Werke von Eric Ewazen, Jan Koetsier, Andreas Willscher, Josef Turrin, Eugène Bozza und George Gershwin.Schauplatz ist am Mittwoch, 18. Oktober, der Konzertsaal der Berufsschule, Neumarkter Straße 10, in Sulzbach-Rosenberg. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 19.15 Uhr. Karten gibt bei allen Vorverkaufsstellen von NT-Ticket sowie online bei www.nt-ticket.de.