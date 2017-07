Kultur Sulzbach-Rosenberg

Der schmucke Saal des Musik- und Kulturzentrums (MuK) war zum Jahresabschluss noch einmal gut gefüllt. Gerald Ludwig, Leiter des Musikinstituts, versprach zum "großen Finale ein großes Programm" mit Musik aus unterschiedlichen Epochen und Richtungen, wie Klassik, Jazz, Rock oder Pop.

Er behielt recht. Außerdem gab es verschiedene Musical-Songs zu hören. Groß war auch die Leistung der Gesangsklasse und des Kinderchors, beide unterrichtet von Diplom-Musikerin und Sopranistin Inga Ludwig, die zu diesem Anlass auf der Bühne standen.Gemeinsam im Chor, teils aber auch solistisch, sowie im Duett oder Trio begeisterten die MuK-Stimmwunder ihr Publikum mit Intonationssicherheit, Textverständlichkeit, viel Gefühl und musikalischem Gespür. Sie zeigten damit, was eine moderne, professionelle Gesangs- und vor allem Atemausbildung wert sind.Begleitet wurden sie von einem kleinen Ensemble aus Klavier, Kontrabass, Gitarre und Percussion, alles natürlich Nachwuchstalente aus der eigenen Talentschmiede. Den Anfang machte der Kinderchor, danach folgten ein paar klassische Stücke. Lieder aus bekannten Musicals entführten die Zuschauer schließlich in vergangene Zeiten und fremde Welten. Dabei halfen neben den ausdrucksstarken Auftritten auch die tollen Kostüme, für zauberhafte Stimmung im Saal zu sorgen.Vor dem abschließenden Pop-Teil des Abends, stand zuerst noch ein Abschied bevor. "Sabrina Bauer ist mit als Allererste im MuK angemeldet gewesen", sagte Gerald Ludwig, sie müsse jetzt aber nach fast 15 Jahren zum Studium das Rosenberger Musikinstitut verlassen. Bauer wirkte als Solistin in vielen Musicals und Konzerten mit. Auch im MuK-eigenen Tonstudio "Soundsix" verlieh sie vielen CD-Produktionen ihre glasklare Stimme. Bei ihrem offiziell letzten Auftritt gab es deshalb ein kleines Geschenk. Inoffiziell werde sie der MuK-Familie aber noch weiter erhalten bleiben, wie die tolle Sängerin versicherte. So richtig wollte es wohl niemand glauben, als das Konzert und damit ein weiteres musikalisches Jahr mit "Wer hat an der Uhr gedreht" tatsächlich endete.Aber: "Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage", schallte es ins Publikum. Ludwig versprach jetzt schon einige ganz besondere Veranstaltungen und Ideen, denn das MuK startet ab September in sein 15. Jahr.