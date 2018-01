Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.01.2018

03.01.2018

Alex Cumfe kommt am Freitag, 26. Januar , um 20 Uhr nach Sulzbach-Rosenberg und ist dort mit ihrer Band in der Historischen Druckerei Seidl zu erleben. Frech, frei, verspielt und ungekünstelt. So klingen Alex Cumfe und ihre Band. Sie haben bereits das Tollwood- und Sinnflut-Festival gerockt, wurden Anfang 2014 vom Bayerischen Rundfunk ins Finale des Heimatsound-Wettbewerbs gewählt und durften sich beim 50-jährigen Jubiläum des Bayerischen Fernsehens mit Hubert von Goisern und Haindling die Bühne teilen. Karten für das Konzert gibt es bei NT-Ticket; www.nt-ticket.de. Bild: exb