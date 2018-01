Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

Die Alex Cumfe Band hat schon auf dem Tollwood- und beim Sinnflut-Festival gespielt, war im Finale des Heimatsound-Wettbewerbs oder durfte sich mit Hubert von Goisern und Haindling die Bühne teilen. Nun war sie im historischen Saal der Druckerei Seidel, auf Einladung der Kulturwerkstatt Sulzbach-Rosenberg, zu Gast.

Unprätentiös betrat Alex zunächst mit Jürgen Peer die Bühne des Seidel-Saals und begann ihr Programm mit dem Song "Peace of mind", begleitet von der E-Gitarre. Die wunderbare natürliche Stimme von Alex und die zurückhaltende, einfühlsame Begleitung der E-Gitarre nahmen das Publikum sofort gefangen. Dann kam Tobias Wöhrer dazu, der die Begleitung am Bass und Synthy-Bass vervollständigt.Im bayerischen Dialekt ist manchmal der österreichische Einfluss zu hören, denn Alex hat in Linz an der Universität Jazz-Gesang studiert. Ihre Erfahrungen im südamerikanischen Dschungel haben sie zu dem Song "Arm a tree" inspiriert, bei dem das Publikum den elektronisch eingespielten Urwaldsound ergänzen durfte.Eigentlich begleitet sich Alex sonst mit ihrem Keyboard, aber im Seidel-Saal steht ein Klavier, und sie entschied sich spontan für dessen natürlichen Klang. Es folgte der Titel "Wie a Maschin"; ein rockiger Schlüsselsong, in dem die Leistungsmaschinerie anprangert wird, deren Druck das wahre Leben, die Natur und die echte Liebe zu verdecken droht. Beim Titel "I foi" begleitet sie sich auch wieder selbst auf dem Klavier. Bei "Kimm umma" geht es um "Baby gimma dei Nummer", ums Anbandeln. Es folgen weitere Titel, in denen sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse verarbeitet hat: "Meine Songs sind auch meist sehr persönliche Geschichten, die ich erlebt habe und über die zu schreiben mir sehr wichtig war."Ihr Sound mit bayerischen Texten ist mitreißend. "Der Dialekt ist ein wichtiger Teil von mir und damit auch von meinen Songs", erklärte Alex. Sie wirkt authentisch, und ganz sicher ist ihr Stil eigenständig. Die Lieder sind mal zart und voller Gefühl, mal bayerisch, dann wieder jazzig und experimentell. Sie kann kraftvoll, aber auch ganz leise virtuos in allen Höhen und Tiefen singen. Ihren Stil nenn sie "Open-Hearted-Pop".Das begeisterte Publikum durfte beim Unplugged-Stück "I heb mei Stimm" den Background-Chor beisteuern. Alex versprach, das Ergebnis der Liveaufnahme im Newsletter zu versenden. Man darf gespannt sein. Nach zwei Stunden bester Unterhaltung verabschiedete sie sich mit Curtis Mayfields "People get ready" und einem Song am Klavier als Zugaben.