02.11.2017

Sie haben getagt, berichtet und besichtigt. Am Abend dann war Entspannung angesagt mit gutem Essen und Oberpfälzer Mundart. Ob von den Leitern pharmaziehistorischer Museen aus dem deutschsprachigen Raum alles verstanden wurde? Die hiesige Lebensart jedenfalls kam an: Man tanzte Polka im Rathaussaal.

Alles im Dialekt

Tanz im Rathaussaal

Die gute Stube der Stadt bot mit gedeckten und herbstlich geschmückten Tafeln ein ungewohntes Bild, als die Stadt zum Empfang geladen hatte. Rund fünfzig Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft Pharmaziehistorischer Museen und Sammlungen hatten Sulzbach-Rosenberg für ihre Jahrestagung gewählt - Anerkennung und Auszeichnung für das junge Museum Alte Hofapotheke und seinen Leiter, Stadtheimatpfleger Markus Lommer mit seiner Frau Brunhilde.Die Herzogstadt präsentierte dabei ihre Sehenswürdigkeiten, die vielfältige Museumslandschaft, lud am Sonntag zu einer geistlichen Matinée in die Synagoge und Samstagabend zum Empfang im Rathaussaal. Die Küche des St.-Anna-Krankenhauses verwöhnte die Gäste, die von der Nordseeküste, aus Brixen oder Basel kamen, mit Erdäpfelsuppe, Schlachtschüssel und Apfelstrudel. Mundart-Meister Dieter Radl, das Gesangs-Duo "Nackad sing i niad" und die Musikanten Franz und Tobi servierten Oberpfälzer Lebensart und Brauchtum.Die Bürgermeister Michael Göth und Hans-Jürgen Reitzenstein, Kulturamtsleiter Fred Tischler und Stadtarchivar Johannes Hartmann hatten keine Probleme mit dem Dialekt Dieter Radls, verstanden seine Aufforderung: "Bou rou, ana Boum roua a" oder seine Konjunktiv-Beispiele "häide, ware, dade". Für auswärtige Gäste gab er einen Schnellkurs über Oberpfälzer Ausdrücke und Laute. Radls Texte wie "Da ledsde Wille von an Wirtshausgoggl" sind natürlich komisch, machten aber auch nachdenklich, als er etwa die wunderbare Naturschilderung eines Fontane-Gedichtes in Dialekt übersetzte. "Heimat auf der Zunge tragen" wolle er, so der Mundart-Dichter, er habe es sich zur Aufgabe gemacht, "unseren Dialekt als Kulturgut zu erhalten."Die Schwestern aus Neukirchen, Carola Helm und Daniela Ludwig mit dem eigenwilligen Namen "Nackad sing i niad" verbreiteten "schönen Schmarrn und Musik". Daniela, die ihre jüngere Schwester auf der Gitarre begleitet, textet und komponiert, Carola, die dreifache Mutter, singt und macht die Show. Von diversen Verdauungsproblemen erzählten sie, von der Liebe zwischen Schwestern, die schnell umschlägt ins Gegenteil. Der Auftritt Carolas im Sanitäter-Outfit und ihr Lied von der "Schwester" beschrieb den beruflichen Alltag der jungen Frauen, aber immer mit Augenzwinkern und viel Humor.Leicht hatten es Franz und Tobi. Der Vorsitzende des Birgländer Heimatvereins, Franz Niebler, an der Ziehharmonika und sein Kollege Tobi an der Bass-Tuba spielten den Gästen auf: Landler, Schottisch oder Polka. Da hielt es den Lommer Markus nicht mehr, er nahm seine Bruni und zeigte den Museums-Kollegen, wie man tanzt in der Oberpfalz. Und siehe da, andere schlossen sich an.Tanz im ehrwürdigen Sulzbach-Rosenberger Rathaussaal! Da werden sich die Norddeutschen anstrengen müssen nächstes Jahr, wenn die Leiter der Pharmaziehistorischen Museen ihr nächstes Treffen in Schwaan an der Ostseeküste haben.