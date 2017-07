Kultur Sulzbach-Rosenberg

17.07.2017

Die drei Gäste Christine Künzel, Bernhard Spinnen und Katja Lange-Müller hatten Launiges und Lesefreude im Gepäck. Das dicht gedrängte Publikum verströmte Fest- und Literaturlaune - wen störte da schon, dass das Sommerfest im Literaturhaus Oberpfalz wetterbedingt ohne Freiluft auskommen musste?

Unbequeme Autorin

Hoffnung auf Tellersülze

Die erste Entdeckung des Nachmittags bescherte die Literaturwissenschaftlerin Christine Künzel dem literaturhungrigen Publikum: Passend zur am Vortag eröffneten Sonderausstellung erlaubten sechs mit Kennerblick gewählte Ausschnitte aus dem Gesamtwerk einen aufschlussreichen Blick auf den bitterbösen und schonungslosen Kosmos der bis heute kontrovers eingeordneten Schriftstellerin Gisela Elsner.Mit der ganzen Verve ihrer Leidenschaft für die unbequeme Autorin mit der exzentrischen Frisur las Künzel aus deren Erstling "Die Riesenzwerge" und spannte mit Kostproben aus "Der Punktsieg", "Otto, der Großaktionär", "Fliegeralarm" und dem Fragment "Die teuflische Komödie" den Bogen zu ihrer erklärten Lieblingserzählung, in der Gisela Elsner mit Anfang 30 ihren eigenen Nachruf verfasst hat. Zwar hat sie dann letztlich doch nicht als 97-jährig Verblichene den Friedhof in grausige Aufruhr versetzt, der Wunsch einer eigenen "Internationalen Gisela Elsner Gesellschaft" ging jedoch tatsächlich in Erfüllung - mit Christine Künzel als engagierter Vorsitzenden.Vergleichsweise leichtere, aber nicht minder nachdenklich stimmende Kost servierte der Schriftsteller Burkhard Spinnen. Nachdem Gastgeberin Patricia Preuß seine bisherigen Besuche im Literaturhaus Oberpfalz ebenso wie seine langjährige Tätigkeit als Juror beim Klagenfurter "Ingeborg Bachmann Preis" in Erinnerung gerufen hatte, drehte sich alles nur noch um "Das Buch".Stets von einer unüberhörbaren Portion Humor begleitet, legte Spinnen ein liebevolles und persönliches Zeugnis seiner Liebe zum gedruckten Text zwischen zwei Klappen ab. Gerade weil er auf den erhobenen Zeigefinger Richtung E-Book verzichtete, hatte er die Herzen und die Lacher der versammelten Bibliophilen nach sieben Episoden vom "unvollständigen Buch" bis zum "verliehenen" oder "gestohlenen Buch" vollends auf seiner Seite.Für ungeplante Heiterkeit sorgte zudem "Das signierte Buch": Er kenne keinen Schriftsteller, der eine solche Bitte abschlage, so Spinnen. "Doch, ich", regte sich Widerspruch von Kollegin Katja Lange-Müller, "denn da wurde ich für Herta Müller gehalten".So etwas konnte im Literaturhaus Oberpfalz natürlich nicht passieren, stellte Thomas Geiger vom Literarischen Colloquium Berlin die "Urerzählerin" doch gleich als "sehr alte Kundin des Hauses" vor. Katja Lange-Müller nahm letzteres nicht krumm und widmete sich in der Hoffnung auf eine anschließende Tellersülze ihrem neuesten Roman "Drehtür".Leider habe ja der Lektor ihr zweites Motto für das Buch "Lass Dir aus dem Wasser helfen, sonst ertrinkst Du ja, sagte der freundliche Affe und setzte den Fisch auf den Baum" abgelehnt. Es blieb daher bei Nietzsche, "der umständlich das Gleiche sagt".Der Roman dreht sich im wahreren Sinne des Wortes um das Helfen, personifiziert in der Krankenschwester Asta Arnold, die, unfreiwillig am Münchner Flughafen gelandet, ihr Leben rekapituliert. Getragen von Lange-Müllers charakteristischer Stimme litt das Publikum mit bei Astas Bekanntschaft mit einem zahnschmerzgeplagten nordkoreanischen Koch zu Zeiten der DDR und schmunzelte über Astas schielende Kollegin, die einst in überschäumendem Hilfswahn hochbetagte Nonnen ums Gebiss brachte. Zumindest literarisch gesehen war dieses Helfen aber doch von Erfolg gekrönt.