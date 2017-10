Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.10.2017

Musik, Literatur, Theater und Performance - an neun verschiedenen Orten im Stadtteil Rosenberg zu erleben bei der ersten Rosenberger Sofoanacht am Samstag, 7. Oktober.

Die Stationen im einzelnen: 1. Schulmuseum - Verfolgungsjagd (mit Tanja Weiß), 2. Bäckerei Fischer - Backstubentheater (Margit Fischer/Claudia Presl), 3. Praxis Dr. Morgenschweis - Morgenschweis liest Morgenschweis (Dr. Stefan Morgenschweis), 4. St. Johannis - Lösch liest Hans Sachs (Sepp Lösch), 5. Heidtmann - Stimmwunder (MUK), 6. Feuerwehrhaus - Dunkle Gestalten (Ernst-Naegelsbach-Haus), 7. Gärtnerei Pürzer - Schlagende Argumente (MUK), 8. Schlosserei Kalkbrenner - Horror an der Drehbank (Maria Treml), 9. Gestern - Freizeitstress (Band/Thomas Donhauser).Um 18.30 Uhr finden sich die Teilnehmer der Sofanacht in einem der neun Veranstaltungsräume ein. Wer wann wohin geht, bleibt der persönlichen Planung überlassen. Die einzelnen Aufführungen dauern etwa 15 bis 20 Minuten und werden im Abstand von einer halben Stunde jeweils sieben Mal angeboten. Alle Veranstaltungsorte liegen nur wenige Minuten voneinander entfernt. Mit der Eintrittskarte (zwölf Euro) wird ein Lageplan ausgegeben. Um 21.30 Uhr findet der letzte Wechsel statt.Für das leibliche Wohl sorgt vor und nach der Veranstaltung die Bäckerei Fischer. Und wer nach 22 Uhr noch nicht nach Hause gehen will, kann in der Kultkneipe "gestern" bei freiem Eintritt noch das Konzert des Musikers Paul O'Brian genießen. Karten im Vorverkauf gibt es in Rosenberg bei den Firmen Heidtmann, Bäckerei Fischer und in der Stadt bei der Buchhandlung Volkert, oder per Telefon unter 09661/81 11 01. Weitere Informationen auch unter www.rosenbladl.de. Zeiten: 18.30 Uhr, 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr, 20.30Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr. Dauer: je 15 bis 20 Minuten (Zeit zum Wechsel)Kontrolleure: Jede Station bekommt einen Kontrolleur. Diese sind für die Kontrolle des Einlasses und für den zusätzlichen Verkauf der Eintrittsbänder zuständig. Jeder, der eine Eintrittskarte hat (Vorverkauf) oder spontan am Abend kommt, benötigt ein Eintrittsband. Diese sind zu kaufen und anzulegen.