21.06.2017

Bühne Sperber (1): Freitag 19 Uhr Die Versumpften; Samstag 19.30 Uhr The Roxxtones; Sonntag 14.30 Uhr Duo Cocktail, 18 Uhr Tanquoray.



Bühne Ottmann (2): Freitag 19.30 Uhr Phil Seccer Band; Samstag The Satellites; Sonntag Harry Zawrel & Max Braun.



Bühne Rathaus (3): Freitag 17.30 Uhr Bergknappenkapelle, 19.30 Uhr Seasons; Samstag 15 Uhr Egerländer Dorfmusik, 19.30 Uhr The Blue Haze; 22 Uhr Lucky Punch; Sonntag 15 Uhr Birgländer Musikanten, 19 Uhr Swingin' Connection.



Bühne Luitpoldplatz (4): Freitag 19 Uhr Austria 7; Samstag 15.30 Uhr Dreamseller, 20 Uhr Keine Ahnung; Sonntag 15.30 Uhr Bergknappenkapelle, 19 Uhr Rokit.



Bühne Schloss (5): Freitag 20 Uhr Irgendsone Punkbänd; 21.15 Uhr Curselife; 22.15 Uhr Motorblöck; Samstag 20 Uhr The Grunge, 22 Uhr Special Guest. Sonntag ---



Bühne Fuchsbeck (6): Freitag 20 Uhr The Funky Blues Rabbits; Samstag Bourbon; Sonntag 10.30 Uhr Jellycreek Rosemountain Company; 15 Uhr Britta T. Band.



Bühne Zwinger/Stadtturm (7): Freitag 19 Uhr Stodlcowboys; Samstag Rick Allen Duo, Sonntag -.



Bühne Volkert (8): Freitag 18 Uhr The Go Ho Hobos, 21 Uhr St. Johnny; Samstag 17 bis 24 Uhr G. Rag Y Los Hermanos Patchekos, Honky Tonk Movement, G. Rag und die Landlergschwister: Sonntag 11 Uhr Jean Baptises Jug Band.



Bühne Allee/Auf der Schanz (A): Freitag Spielleut von Ammenberg; Samstag/Sonntag Schattenschweif.







Sonstiges



Parkmöglichkeiten: Großparkplatz Bayreuther Straße, Schlossgarage (Tiefgarage), Zufahrt Kugelplatz, Klostergasse.



WC-Anlagen: Nähe Gasthof Sperber, Rathaus, Frühlingstraße, Einfahrt Tiefgarage, neben Drogeriemarkt Müller, Parkplatz hinter Pfarrkirche St. Marien.



Festleitung/Info: Rosenberger Straße bei den Briefmarkenfreunden und dem Verkehrsverein. (ge)

Garant für Spaß, Fröhlichkeit und Lebensfreude ist das Altstadtfest in der historischen City schon seit 40 Jahren - Ausdruck gelebter Bürgerbeteiligung. Zahlreiche Vereine, Gastronomie, Kindergärten, Künstler, Musiker bieten an drei Tagen beste Unterhaltung.

Auf acht Bühnen gibt es Live-Musik quer durch alle Musikrichtungen. Gäste kommen aus dem weiten Umkreis, um Mittelalterlager, Kindermeile und Live-Musik zu erleben. Hier das komplette Programm:Freitag, 23. JuniTraditionsgemäß gibt die Bergknappenkapelle bei den Kirchentreppen St. Marien um 17.30 Uhr ein Standkonzert. Um 18 Uhr kommt der Festzug vom Stadtturm zur Marienkirche, unter anderem mit dem Spielmannszug St. Georg, den historischen Gruppen und dem Kindergarten St. Marien zur Eröffnung des Festes.17 bis 19 Uhr Briefmarkenfreunde beim Rathaus mit Briefmarken und Ansichtskarten aus Sulzbach-Rosenberg und dem alten Landkreis.18 bis 20 Uhr Gruppe 81, Kunstausstellung in der Galerie "Gruppe 81", Frühlingstraße 10 (Ausstellungseröffnung Donnerstag, 19 Uhr).19 Uhr Stiber-Fähnlein, Eröffnung an der mittelalterlichen Badestube/Weintaverne mit Spielleut von Ammenberg Auf der Schanz.Samstag, 24. Juni9 bis 16 Uhr Briefmarkenfreunde am Rathaus, 10 Uhr Frühschoppen.10 Uhr Stiber-Fähnlein, Lagerleben auf dem Festgelände an der historischen Stadtmauer.10 bis 17 Uhr TV Sulzbach, Saustechen im Stadtgraben.11 bis 19 Uhr Gruppe 81, Kunstausstellung in der Galerie Frühlingstraße 10.12.15 bis 19.30 Uhr Weltladen Sulzbach-Rosenberg, Verkauf von Waren aus Entwicklungsländern.14 Uhr Stiber-Fähnlein , Mittelalterliches Markttreiben; Zwinger: Linedance mit den Highway Stompers mit DJane Conny.14.30 Uhr Schlossführung mit "Knorr von Rosenroth", Treffpunkt Oberer Schlosshof.15 Uhr Stiber-Fähnlein, Waffendrill Auf der Schanz.16 Uhr Stiber-Fähnlein, Aufbruch in die Neuzeit: Reisende und Reformatoren Szenische Aufführung Auf der Schanz. Linedance-Schnupperworkshop Zwinger; Zumba-Gruppe Capitol, Rathaus.17 Uhr Stiber-Fähnlein , Historische Tänze "Laetissime Saltemus", anschließend Mittelaltertafel Auf der Schanz; Auftritt der Linedance-Gruppe Highway Stompers, Zwinger; 17.30 Uhr Jalapenos Percussion, Sperber; TV Sulzbach-Rosenberg, Siegerehrung Saustechen, Stadtgraben.18 Uhr Historische Druckerei Seidel, Spaßchor.18.30 Uhr Jalapeno Percussion, Rathaus.19.30 Uhr Stiber Fähnlein, Auftritt "Schattenschweif" Auf der Schanz; Jalapenos Percussion, Luitpoldplatz.21 Uhr Orientalische Tänze & großes Feuerspectaculum an der historischen Stadtmauer, im Anschluss wieder Musik mit "Schattenschweif", Auf der Schanz.21.30 Uhr Jalapenos Percussion, Rathaus.Sonntag, 25. Juni9 bis 16 Uhr Briefmarkenfreunde beim Rathaus.10 Uhr Stiber-Fähnlein, Mittelalterliches Markttreiben Auf der Schanz.10 bis 16 Uhr Jugend des Deutschen Alpenvereins, Sektion Sulzbach-Rosenberg, Kletterturm im Stadtgraben unterhalb Stadtturm.11 bis 18 Uhr Gruppe 81, Kunstausstellung in der Galerie "Gruppe 81", Frühlingstraße 10.11.30 bis 19.30 Uhr Weltladen Sulzbach-Rosenberg, Verkauf von Waren aus Entwicklungsländern.13 Uhr Stiber-Fähnlein, Historische Tänze mit "Laetissime Saltemus" Auf der Schanz.14 Uhr Stiber-Fähnlein, Aufbruch in die Neuzeit, Auf der Schanz; Linedance mit den Highway Stompers mit DJane Conny, Zwinger.14 bis 17 Uhr Literaturhaus Sulzbach-Rosenberg/Literaturhaus Oberpfalz, Bücherflohmarkt.14 Uhr Öffentliche Führung in der ehemaligen Synagoge (5 Euro).15 Uhr Stiber-Fähnlein, Hellebardendrill, 16 Uhr Stiber-Fähnlein, Auftritt "Schattenschweif" Auf der Schanz.17 Uhr Linedance Schnupperworkshop Zwinger.18 Uhr Auftritt der Linedance-Gruppe Highway Stompers, anschließend Linedance für alle, Zwinger.Kindermeile14 bis18 Uhr BG Sulzbach-Rosenberg: Würfe auf Basketballkorb; Ev. Kindergarten An der Allee: Bastelaktion; Evangelische KiTa Loderhof: Kinderschminken; THW-Jugend: Hebekissenlabyrinth; CVJM Rosenberg: Dosenwerfen, Kronkorkenschnipsen, Armbrust schießen, WeyKick, Frisbee, Diabolo. Bienenzuchtverein: Bienenschaukasten, Honigschleuder und BienenprodukteStiber-FähnleinHistorisches Spectaculum auf der Schanze, an der historischen Stadtmauer an der Allee: Papierschöpfen & Druckerpresse; Feuerspectaculum & Tanz; Orientalische Tänze "Nàilah" & Feuerspucker, Feuerketten, Feuerrad, Boden-Feuerwerk; Badestube mit Taverne; Wein- & Metausschank; Mittelalter, Markt, Musik; Märchen- & Hexenzelt für Groß & Klein. Handwerk: Brauvaricum - Bierbrauen vor Ort; Keltensonne - die Schmiede aus Hormersdorf. Handwerker aus Cadolzburg: Seiler, Fackelmacher, Seifensieder, Besenbinder, Korbflechter, Ledererer, Heikjallar-Sippe mit Glasperlen im Lehmofen.___Informationen und das gesamte Festprogramm unter www.su-ro.city