23.03.2018

An Karfreitag sind viele Genüsse tabu. Die Konzerte des Amberger Oratorienchors unterliegen dieser Askese nicht und so serviert Chorleiter und Dirigent Thomas Appel zum opulenten Mozart-Requiem auch eine spannende Wiederentdeckung: E.T.A. Hoffmanns "Miserere".

Erst vor einigen Jahren wurde das komplette Aufführungsmaterial veröffentlicht. Klar, dass es bislang nur selten aufgeführt wurde. Aber das macht ja auch gerade den Reiz aus. Chorleiter und Dirigent Thomas Appel

Amberg. Das Mozart-Requiem bestreitet der Amberger Oratorienchor am Freitag mit den Solisten Maria Buchwieser (Sopran), Katharina Heiligtag (Alt), Philipp Fischer (Tenor) und Thomas Dobmeier (Bass). Auch die Auswahl Hoffmanns "Miserere" hat eine besonderen Hintergrund.Als feste Größe im Literaturkanon ist der 1776 in Königsberg geborene und 1822 in Berlin gestorbene E.T.A. Hoffmann weithin bekannt. Dass der Schriftsteller und Jurist jedoch auch als Zeichner oder eben Komponist brillierte, ist vergleichsweise wenig bekannt. Die Kulturredaktion hat bei Thomas Appel genauer nachgefragt:Thomas Appel: Durch seine interessante und abwechslungsreiche Biographie ... Er war nämlich einige Jahre in Bamberg, unter anderem als Kapellmeister am dortigen neu erbauten Theater, das übrigens heute seinen Namen trägt.In dieser Zeit war er in einer Lebensphase, in der er sich als Musiker und Komponist neu erfand, wie man heute formuliert.Eher weniger. Hoffmann komponierte nur wenige Werke, unter anderem eine Messe, eine Symphonie und eben das Miserere mit seiner etwas mystischen Entstehungsgeschichte.Ja, weil es den meisten gänzlich unbekannt ist. Hoffmann komponierte es während seiner Bamberger Zeit als Auftragsarbeit für ein Karfreitagskonzert in Würzburg. Leider wurde er nicht rechtzeitig fertig. Deshalb wurde es 1809 dort nicht aufgeführt und vermutlich aufgrund von Streitigkeiten und Intrigen am Theater auch nicht später zu Lebzeiten Hoffmanns. Nach seinem Tod wurde sein Nachlass zunächst im Freundeskreis weitergereicht, bevor er erst 1846 den Weg in die heutige Staatsbibliothek Berlin fand.Dort schlummerte es gut 150 Jahre. Erst vor einigen Jahren wurde das komplette Aufführungsmaterial veröffentlicht. Klar, dass es bislang nur selten aufgeführt wurde. Aber das macht ja auch gerade den Reiz aus. Werke, die abseits der "best of" nicht so im Rampenlicht stehen, aber trotzdem sehr sehr schön sind.Zunächst ist das zur Verfügung stehende Material für die Ausführenden schwer zu händeln, da es teilweise mit vielen Abschreibfehlern behaftet ist, durch die man sich erst arbeiten muss, also echte Basisarbeit. Dann zeigt sich jedoch eine eigene Handschrift Hoffmanns, die in interessanten Wendungen unerwartet daherkommt und aufhorchen lässt.Der Amberger Oratorienchor hat es sich in den letzten 20 Jahren immer wieder zur Aufgabe gemacht, eher unbekannte Schätze der reichen Musikgeschichte der Öffentlichkeit vorzustellen. Wenn man ein Werk auf den Probenplan stellt, das nahezu allen Beteiligten unbekannt ist, erfordert es natürlich einen erhöhten Zeitaufwand, um es gemeinsam zu erarbeiten. Dies muss einkalkuliert werden.Wenn ein Programm zusammengestellt wird, stellt man sich immer die Frage, wie die Interpretation vom Charakter ausgerichtet werden soll. Daraufhin überlegt man, welche Solostimme dazu gut passen könnte und ob das Ensemble homogen klingt.Hoffmann selbst hat ja seinen dritten Vornamen (vorher Wilhelm) in Amadeus geändert, um seinem großen Vorbild Mozart zu huldigen. Außerdem hat er das Miserere in der gleichen Orchesterbesetzung komponiert wie Mozart sein Requiem, was in dieser Konstellation höchst bemerkenswert ist.Auch einige Stellen im Miserere lassen vermuten, dass Hoffmann tiefe Verehrung für Mozarts Genius empfand. Vielleicht hat Hoffmann die Vorstellung selbst gehabt, dass eines Tages beide Werke in einem Konzert erklingen, was ja nun auch passieren wird und übrigens auch schon einige Kollegen in den letzten Jahren getan haben.Natürlich. In einem Live-Konzert können tausend Dinge passieren, die plötzlich und unerwartet geschehen. Da muss man schnell und geistesgegenwärtig reagieren. Deshalb ist höchste Konzentration und Spannung nötig.Jeder Profi-Musiker geht mit einer - hoffentlich - positiven Spannung auf die Bühne. Dies macht ja den berühmten Live-Effekt zum Unterschied der Konserve aus und stellt für den Konzertbesucher das besondere Erlebnis dar.Der Amberger Oratorienchor führt am Karfreitag, 30. März (19 Uhr) , das Mozart-Reqiuem und "Miserere" im Amberger Congress Centrum auf. Karten: Tourist Info Amberg, Telefon: 09621/101239