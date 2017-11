Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.11.2017

Kopfschmerztabletten, Hustensaft, Salben, Pflaster gibt es in der Apotheke. Heute wird vieles davon industriell hergestellt. Aber wie war es früher? Das kann man im Museum Alte Hofapotheke erfahren, aber auch in einem der rund 30 anderen Apothekenmuseen im deutschsprachigen Raum.

Sie haben sich in der Arbeitsgemeinschaft Pharmaziehistorische Museen und Sammlungen zusammengeschlossen. Ihre Vertreter trafen sich am Wochenende zu ihrer Jahrestagung in der Herzogstadt."Ich hoffe, Sie gewinnen hier gute Eindrücke, damit Sie wieder nach Sulzbach-Rosenberg kommen", sagte Bürgermeister Michael Göth. Dann dankte er Dr. Markus Lommer, Stadtheimatpfleger und Leiter des Museums Alte Hofapotheke, dass er die Tagung hierher geholt und zusammen mit seinen Mitstreitern im Apothekenmuseum organisiert hat."Neue Erkenntnisse für uns alle", wünschte Dr. Albert Vogt, Leitender Pharmaziedirektor bei der Regierung von Oberfranken für Nordbayern, den Teilnehmern an der Tagung in seinem Grußwort. Dr. Elisabeth Huwer, Leiterin des Deutschen Apotheken-Museums in Heidelberg und Gründerin der Arbeitsgemeinschaft, ging kurz auf die Geschichte der AG seit 2001 ein. "Wir lernen immer weiter", sagte sie. Die intensive Netzwerkarbeit habe zu einer Veränderung in der Landschaft der Apothekenmuseen geführt. Sie erklärte, dass viele fachliche Aspekte noch nicht abschließend geklärt seien: "Was machen wir mit Betäubungsmitteln, und wie gehen wir mit Giftstoffen um?" Fazit: "Wenn es die AG nicht gäbe, müsste man sie erfinden."Fundierte Vorträge boten den Experten dann die Möglichkeit, ihr pharmaziehistorisches Wissen weiter zu vertiefen. So berichtete die Pharmaziehistorikerin Andrea Grotzke aus Kiel über die wissenschaftliche Erschließung der Bestände in der Alten Hofapotheke. Referate über die Restaurierung von Kupfergegenständen, historische Schmerzmittelrezepturen und den Streit zweier Drucker im Jahr 1533, der durch Abbildungen in Kräuterbüchern belegt ist, schlossen sich an.Die Teilnehmer der Tagung erlebten das Museum Alte Hofapotheke, aber auch die frühere Löwenapotheke im Stadtmuseum. Abgerundet wurde das Programm durch Stadtführung, bunten Abend und Konzert.