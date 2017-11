Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.11.2017

Wenig außerhalb der Altstadt von Sulzbach steht am Schnittpunkt zweier wichtiger Altstraßen der ehemalige Zehentstadel der Stadt. Heute ist das Gebäude unter dem Namen Scherling-Stadel bekannt. Immer wieder wird über dessen Abbruch diskutiert. Archäologe Dr. Mathias Hensch bricht nun eine Lanze für dieses kulturgeschichtliche Erbe

Situation entspannt

Zehntwesen Zum historischen Hintergrund des Zehntwesens erklärt Dr. Mathias Hensch: "Die Abgabeform des Zehnts, die ihren Ursprung bereits in antiker Zeit hat, war im Mittelalter und der frühen Neuzeit in Deutschland bis in das 19. Jahrhundert eine wesentliche Naturalabgabe an den jeweiligen Grundherrn. Sie konnte auf unterschiedlichste Teilabgaben ausgerichtet sein, zumeist Ernteabgaben aller Art. In Bergbauregionen etwa, wie in der Oberpfalz, galt diese Abgabeform im Mittelalter zum Beispiel auch für gefördertes Erz. So ist für Amberg bereits 1285 die Erhebung eines Erzzehnts durch den Herzog überliefert. Derartige Abgabesysteme reichen zum Teil bis in unsere Zeit und finden heute in einigen Steuerabgaben ihre Fortsetzung. Dies ist etwa bei der bergmännischen Förderabgabe, die heute zehn Prozent des Marktwerts geförderter bergfreier Bodenschätze beträgt, der Fall. Das historische Zehntwesen spielt also eine äußerst wichtige Rolle in der Entwicklung moderner öffentlicher Steuersysteme, die letztlich auch die Entwicklung einer auf Solidarität ausgerichteten, demokratischen Gesellschaft mit ihrer sozialen Marktwirtschaft ermöglichten."



Im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit seien zur Aufbewahrung dieser wichtigen Naturalabgaben der Bürger an die Stadt große Speichergebäude entstanden, die im Oberdeutschen häufig als "Kasten" oder "Zehntkasten", "Zehntscheuer" oder auch "Zehntstadel" bezeichnet würden. "Dort, wo diese Gebäude noch erhalten sind, sind sie sowohl unmittelbares und sichtbares Zeugnis eines für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des jeweiligen Gemeinwesens wichtigen ökonomischen Systems, als auch Zeugnis urbanen Selbstbewusstseins und kommunaler Selbstverwaltung." Oftmals gehörten diese Bauten zu den größten städtischen Gebäuden und seien somit auch Möglichkeit zur Selbstinszenierung für Rat und Bürger gewesen. (oy)

Es muss Aufgabe aller demokratisch legitimierten Kommunalpolitiker sein, kultur- und baugeschichtliches Erbe vor der Zerstörung durch wenig nachhaltige Bauprojekte zu schützen und in stadtplanerische Nutzungskonzepte einzubinden. Dr. Mathias Hensch

In einem offenen Brief erläutert der Wissenschaftler, dass es sich um einen eingeschossigen, verputzten Bruchsteinbau mit Satteldach und Rundbogentor handelt, der möglicherweise über einem mittelalterlichen Vorgängerbau um das Jahr 1600 erbaut wurde. "Das Gebäude dient derzeit als Lagerraum für das Stadtmuseum, zuvor wurde es als Lagerhalle eines ansässigen Handwerksbetriebs genutzt", ergänzt Hensch. Der Kulturpreisträger Sulzbach-Rosenbergs von 2004 merkt weiter an, dass seit Längerem im Stadtrat diskutiert wird, das Gebäude abzubrechen, da es einer modernen Verkehrsinfrastruktur im Kreuzungsbereich der vielbefahrenen Bundesstraße 14 im Wege stünde. Von Seiten der Abbruchbefürworter wird hierbei auch auf die prekäre Parkplatzsituation und die Gefahrenlage bei der Erschließung zweier benachbarter Kindertagesstätten verwiesen.Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege habe aber bereits 2010 in einer Stellungnahme dem Abbruch des denkmalgeschützten Gebäudes klar widersprochen. "Dennoch wird die Diskussion um den Abriss des Stadels nun im Stadtrat erneut geführt. Denkmalschutz bedeutet Kulturschutz und Wahrnehmung unserer gemeinsamen Verantwortung für geschichtliches Erbe gleichermaßen", gibt sich Hensch überzeugt. Insofern ist für ihn der Erhalt historisch und baugeschichtlich relevanter Gebäude keine innerkommunale Angelegenheit, sondern von übergeordnetem, allgemeingesellschaftlichem und öffentlichem Interesse. Dass in Sulzbach die beiden noch erhaltenen historischen Kästen (neben dem Scherling-Stadel steht ein paar Hundert Meter westlich an der Alten Straße der historische Salzstadel) außerhalb der Stadtbefestigung errichtet wurden, sei sicher dem fehlenden Platz im Kernbereich der Stadt geschuldet, ergänzt der Wissenschaftler. Nach Auffassung von Hensch ist das Argument, das Bauwerk stünde einem modernen Verkehrs- und Sicherheitskonzept im Wege, streng genommen keines: "Es muss Aufgabe aller demokratisch legitimierten Kommunalpolitiker sein, kultur- und baugeschichtliches Erbe vor der Zerstörung durch wenig nachhaltige Bauprojekte zu schützen und in stadtplanerische Nutzungskonzepte einzubinden." Dies gelte natürlich besonders für Gebäude, die für die rechtliche und soziale Entwicklung der Stadt von großer Bedeutung waren.Niemand würde ernsthaft einen Abbruch des Regensburger Salzstadels in Erwägung ziehen, allein, weil der an einer Engstelle des heutigen Auto- und Busverkehrs in der Regensburger Altstadt steht. Im Gegenteil: Die Stadt Regensburg habe die Thundorfer Straße, an der das Bauwerk steht, seit einiger Zeit als Einbahnstraße ausgewiesen und somit die prekäre Verkehrssituation an dieser Stelle entspannt.Wie der Archäologe weiter anführt, mag nun manch einer sagen: "Der Regensburger Salzstadel ist ja etwas ganz anderes, viel bedeutender, als der Scherling-Stadel in Sulzbach...". Dem sei entgegenzuhalten: "Für die Geschichte der Stadt Sulzbach besitzt der Stadel an der Allee eine exakt vergleichbare Bedeutung, wie der Salzstadel an der Donau für die Geschichte der Stadt Regensburg." So darf es nach Ansicht des Wissenschaftlers nur eine Entscheidung geben: Den Erhalt des Sulzbacher Zehntstadels an der Allee und die Erarbeitung eines nachhaltigen Nutzungskonzepts für das Gebäude und seinen Umgriff. (Zum Thema)

Dass der Erhalt des Scherling-Stadels gelingen kann, zeigt nach Informationen von Dr. Mathias Hensch ein Blick in die Nachbarstädte Amberg, Nabburg und Vilseck. Alle drei Kommunen hätten historische Speicherbauten in den letzten Jahren saniert und einer kulturellen Nutzung zugeführt. "Daher muss die Debatte bei den Entscheidungsträgern der Stadt Sulzbach-Rosenberg nicht länger um den Abbruch des Gebäudes kreisen, sondern darum, wie dieses wichtige Bauwerk Sulzbacher Geschichte zu neuem Leben erweckt werden kann", so der Archäologe. Das sei sowohl als Verantwortung, wie auch als Ansporn zu verstehen. Er zitiert dazu Richard von Weizsäcker: "Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert."

Neukirchen. Weil eine Pkw-Fahrerin ihre Aufmerksamkeit einer Freundin, und nicht dem Straßenverkehr schenkte, kam es am Montag in der Ortsmitte von Neukirchen gegen 14.15 Uhr zu einem Unfall. Die 54-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Golf Variant von der Straße Am Anger in die Hauptstraße einbiegen und hielt an der Einmündung kurz an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite nahm sie in diesem Moment eine Freundin wahr. Vermutlich um einen geeigneteren Haltepunkt aufzusuchen, legte sie den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Dabei übersah die Frau offensichtlich, dass sich hinter ihr bereits ein junger Mann mit seinem Opel Astra "angestellt" hatte. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von 250 Euro entstand. Beide Wagen waren danach noch fahrbereit. Ob das "Freundinnen-Treffen" nach dem Malheur noch fortgesetzt wurde, darüber liegen bei der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Anlässlich des Volkstrauertages ist am Sonntag, 19. November, um 11.15 Uhr am Ehrenmal im Stadtteil Rosenberg (Schlossberg) eine Totengedenkfeier für das Stadtgebiet angesetzt. Neben der Bevölkerung sind alle Behörden, Körperschaften, Schulen, Vereine, Verbände, Parteien, Gewerkschaften sowie alle ausländischen und neuen Mitbürger eingeladen. Es wird aller Gefallenen der Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Vereine und Verbände werden gebeten, mit ihrer Fahne teilzunehmen. Sie sammeln sich um 11 Uhr am Schulmuseum und marschieren um 11.10 Uhr mit der Bergknappenkapelle zum Ehrenmal.