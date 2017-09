Kultur Sulzbach-Rosenberg

28.09.2017

5

0 28.09.2017

Eigentlich ist Markus Binder Drummer und spielt beim österreichischen Minimalisten-Duo "Attwenger". Aber er ist auch Schriftsteller und hat mit "Teilzeitrevue" einen Roman voller Momentaufnahmen veröffentlicht.

Ein Paar auf Langstreckenflug, im Zug, im Nachtleben und im Einkaufszentrum. Dieses übersichtliche Handlungs-Gerüst verwandelt "Attwenger"-Schlagzeuger und Autor Markus Binder mit Dialogen, Beobachtungen und Liedtexten in die schillernde Collage "Teilzeitrevue" (Verbrecher-Verlag). Am Donnerstag, 5. Oktober (19.30 Uhr), stellt er sein Buch bei einer musikalischen Foyer-Lesung in Sulzbach-Rosenberg im "Capitol" (Bayreuther Straße 4) vor. Im Interview mit der Kulturredaktion erzählt er über dieses Projekt.Markus Binder: Ausgangspunkt war eine Mexikoreise im Jahr 2005, wo wir mit unserer Band Attwenger Konzerte in Mexico City, Guadalajara und Puerto Vallarta gespielt haben. Geschichten aus Mexiko und auch dessen historischem und aktuellem Verhältnis zu Europa bilden eine von mehreren Erzählebenen in diesem Buch und tauchen immer wieder auf, von der ersten bis zur letzten Seite. 2005 erschien auch mein erstes Buch, Testsiegerstraße, ein Erzählband mit Kurz- und Kürzestgeschichten. In Weiterführung dieses Werkes war mein Plan, ein Buch zu schreiben, dem ein thematischer Rahmen zugrundeliegt, wenn auch in zahlreiche Einzeltexte gegliedert.Ich habe 2005 an dem Buch zu arbeiten begonnen. Daran geschrieben bis 2011. Dann begonnen, das Textmaterial zu sortieren und arrangieren, Textteile zu streichen und neue hinzuzufügen, bis das Buch eine Form bekam, mit der ich zufrieden war. Dieser Prozess hat, parallel stattfindend zu meinen musikalischen Aktivitäten und auch mit gewissen Pausen, einige Jahre in Anspruch genommen. Aber ich habe ja Zeit.Ich denke, ein Buch hat den Vorteil, dass diejenigen, die es lesen, ihre eigenen Bilder, Gedanken und im besten Fall sogar den Soundtrack dazu entstehen lassen können. Das finde ich auch das Faszinierende am Medium Buch: Du hast ein mit Buchstaben bedrucktes Bündel Papier in der Hand, das dich im gelungensten Fall dazu animieren kann, die wildesten Filme zu sehen und auf die abgefahrensten Gedanken zu kommen. Formal so simpel, inhaltlich aber mit allerhöchstem Inspirationspotential! Ein Songtext wird durch die Musik schon mal angeschoben bis überhöht. Und wenn das auch noch als Videoclip visualisiert wird, haben andere für dich schon all das erledigt, was du dir beim Buchlesen selbst ausmalen kannst. Wobei: Ich habe zehn Songtexte, die im Buch vorkommen, selbst gesungen und vertont und beim Münchner Label "Trikont" als digitale EP veröffentlicht. Und für sieben dieser Songs auch Videoclips gemacht, nachzusehen unter: http://markusbinder.space/teilzeitrevuesongs-video... Rhythmus ist beim Schreiben genauso wichtig wie bei allen anderen Dingen im Leben. Nur hat das Schreiben, wie auch die anderen Dinge im Leben, seinen eigenen Rhythmus und diese rhythmischen Qualitäten von Sprache auszuhorchen, auszuloten und dabei eine spezifische Art des Umgangs mit Sprache zu entwickeln, das ist das, was mir beim Schreiben Spaß macht und mich antreibt, immer weiterzuschreiben.Das macht einen großen Unterschied! Der auffälligste ist der, dass ich im Gegensatz zu den Konzerten, die wir als Duo bestreiten, bei Lesungen alleine auftrete. Was zur Abwechslung auch mal ganz gut ist. Ein weiterer erheblicher Unterschied ist der, dass bei den Lesungen die Sprache die Hauptdarstellerin ist. Musik kommt bei meinen Lesungen aber auch vor. Fünf der oben erwähnten Teilzeitrevue-Songs singe ich live. Dabei unterstützt mich mein Handy, von dem aus der Sound abgespielt wird. Wenn ein Beamer vorhanden ist, laufen synchron dazu auch noch die jeweiligen Videos. So gesehen ein kleines Multimediaspektakel.Wir hatten mit Attwenger schon einige Konzerte hier, vor allem in Regensburg waren wir schon sehr oft. Wird Zeit, dass wir meiner Lesung in Sulzbach-Rosenberg auch bald mal ein Attwenger-Konzert folgen lassen.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www,nt-ticket.de und an der Abendkasse.