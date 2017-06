Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.06.2017

26.06.2017

Für eine Zeitreise durch 1000 Jahre Bibelgeschichte braucht es ein zugkräftiges Verkehrsmittel. Die Macher der neuen Ausstellung im Seidel-Saal haben es gefunden.

"Höchste Eisenbahn für eine neue Bibel!": Unter dieser Überschrift wird der Weg der Heiligen Schrift von hochmittelalterlichen Handschriften über viele verschiedene Drucke - auch aus den Druckpressen der Herzogstadt - bis zu den beiden neuesten Ausgaben erzählt.Anlässlich des Reformationsjubiläums hat die evangelische Kirche die Lutherbibel überarbeitet, und auch die katholische Kirche hat das Buch der Bücher neu herausgegeben. Über 1000 Jahre Bibelgeschichte kann man also im Seidel-Saal verfolgen.Die Weichen in Richtung Schiene stellt die 1859 eröffnete bayerische Ostbahn von Schwandorf nach Nürnberg über Sulzbach. Immer wieder druckte der Seidelverlag Ansichten der Stadt mit Eisenbahnzügen. Die Druckstöcke sind erhalten, und die detailgenauen Holzschnitte und Stahlstiche erfreuen die Technikhistoriker unter den Ausstellungsbesuchern genauso wie die stadtgeschichtlich Interessierten.Was auf der Strecke später los war, als tonnenschwere Kokszüge zur Maxhütte nach Rosenberg dampften, hat Peter Raßkopf in beeindruckenden Fotos festgehalten. Die großformatigen Bilder lassen das Herz jedes Eisenbahnfans höher schlagen.Stadtheimatpfleger Dr. Markus Lommer, der die Ausstellung konzipierte, freute sich bei der Eröffnung, das "jetzt endlich die Bibel zum Zug kommt!" 2. Bürgermeister Günter Koller dankte ihm und Helmut Spies, der am historischen Heidelberger Tiegel die alten Stiche neu gedruckt hat. Spies hat für die Ausstellung auch einen kunstvollen Sonderdruck mit einem Stich von 1860 gestaltet, der im Seidel-Saal zu haben ist.Die Ausstellung "Höchste Eisenbahn für eine neue Bibel!" ist noch bis Montag, 21. August, in der Historischen Druckerei J. E. von Seidel, Luitpoldplatz 4, zu sehen. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags und sonntags 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.