18.06.2017

"Alle Menschen, quer durch die Kulturen und Generationen, kommen gern hierher" , sagte Manfred Lehner, der Leiter der Volkshochschule des Landkreises, "denn Kunst bereichert dieses Haus." Seit 2000, führte er aus, habe es schon mehr als 60 Ausstellungen im LCC gegeben.

Vielseitige Techniken

Lust auf mehr

"Besondere Heimspiele" seien die Ausstellungen der Dozentinnen aus den Kreativkursen der VHS. Sehr herzlich dankte der VHS-Leiter Nora Matocza, die Mal- und Zeichenkurse gibt und seit gut zehn Jahren die Galerie im LCC leitet: "Du hängst sehr viel Herz und Verstand hier herein!"Matocza stellte ihre Kolleginnen und deren Arbeiten vor. Christel Eiswirth präsentiert gehäkelte und gestrickte Arbeiten in allen denkbaren Formen und Mustern.Bettina Hirsch-Uwer stellt Schmuck überwiegend aus Silber aus, wobei sie mit einer ausgeklügelten Materialbehandlung und dem Einsatz von Edelsteinen sehr charmante Wirkungen erzielt. Vielfältige Klöppelkunstwerke hat Elke Mauritz gearbeitet. Mit einem Schal, Wandbehängen, Schmuck und sogar einem kleinen Christbaum zeigt sie, wie vielseitig diese Technik ist.Uschi Schönberger ist ein echtes Multitalent. Sie bereichert die Ausstellung mit getöpferten Blumenschalen, heiteren Weidenkränzen, einfallsreichem Modeschmuck und Filzarbeiten. Die Goldschmiedin Helen Werner begeistert mit exquisitem Silberschmuck, bei dem teilweise Edelsteine in eleganten, harmonischen Farben Akzente setzen.Ute Scharrer, Kuratorin des Hersbrucker Kunstmuseums, hielt die Laudatio auf Matocza. Ihre Zeichnungen und Gemälde seien vom tiefen Interesse an den Menschen, die sie abbildet, beseelt. Die Arbeiten, die die überregional anerkannte Künstlerin für diese Ausstellung ausgewählt hat, geben einen Einblick in ihr umfangreiches Schaffen.Das Spektrum reicht von kleinformatigen Radierungen mit Tierdarstellungen über lebendige, ausdrucksstarke Porträts und detailreiche Architekturzeichnungen bis hin zu großformatigen abstrakten Acrylgemälden. Matoczas Bilder, erklärte Scharrer, seien perfekte Türen und Fenster in eine andere Welt, in der meist angenehme Stille herrscht.Musikalisch wurde die Vernissage vom Hersbrucker Gitarristen Udo Pirner gestaltet, dessen Eigenkompositionen so farbig und abwechslungsreich wie die Exponate waren. Die Besucher schauten sich alles an und nutzten die Gelegenheit, mit den Künstlerinnen zu sprechen.So unterschiedlich die Ausstellungsstücke und ihre Schöpferinnen sind: Sie alle machen Lust, einen VHS-Kurs zu besuchen und die eigene Kreativität zu entdecken. Die Ausstellung "Dozentinnen stellen sich vor" läuft bis Samstag, 14. Oktober, im LCC, Obere Gartenstraße 3.