Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.08.2017

Ursprünglich war es eine Schnapsidee und eher aus der Not geboren. Doch schließlich wurde eine Ausstellung daraus, welche die Themen "Bibel" und "Eisenbahn" im Seidel-Saal zusammenführt. Stadtheimatpfleger Dr. Markus Lommer stellt für diese Zeitreise durch 1000 Jahre Bibelgeschichte seine Sammlung zur Verfügung und freut sich über eine weitere Zugnummer.

Eisenbahn Im begleitenden Teil der Ausstellung werden Eisenbahnfotografien von Peter Raßkopf sowie im Seidelverlag gedruckte Ansichten der Herzogstadt mit Eisenbahnzügen (1859 eröffnete die bayerische Ostbahn) gezeigt. Druckstöcke, detailgetreue Holzschnitte und Stahlstiche sind erhalten. Raßkopfs Bilder stehen schließlich für die modernere Epoche, als die schweren Dampflok-Güterzüge die stets hungrigen Hochöfen der Maxhütte mit Nahrung versorgen mussten. Nicht nur für Eisenbahn-Fans ein absoluter Hingucker. (oy)

Öffnungszeiten Die Ausstellung "Höchste Eisenbahn für eine neue Bibel!" ist noch bis Montag, 21. August, in der Historischen Druckerei J. E. von Seidel, Luitpoldplatz 4, zu sehen. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags und sonntags 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. (oy)

"Wir spannen mit dieser Ausstellung, die noch bis 21. August läuft, einen weiten Bogen vom Beginn der Bibelübersetzungen und Luther-Bibeln, über die Anfänge der katholischen Volksbibel bis hin zur neuen Einheitsübersetzung des Bibelwerks", fasst Kurator Markus Lommer das Konzept zusammen. Ergänzt wird die Schau durch eine Bilderfolge über den historischen Eisenbahnbetrieb auf der Ostbahn von Peter Raßkopf."Höchste Eisenbahn für eine neue Bibel" steht deshalb als verbindender Titel über der Ausstellung im Seidel-Saal. Beim Rundgang stellt der Stadtheimatpfleger weitere Fragen zur Gesamtthematik in den Raum, wie etwa "Was hat sich bei den Bibelübersetzungen bewegt?", "Die Bibel als Transport für Gottes Botschaft" oder "Das Alte Testament ist die Lokomotive und das Neue Testament der Tender". Berührungspunkte also, die den Experten zu dieser Ausstellung mit dem Untertitel "1000 Jahre in 20 Metern" animierten.Zu sehen sind aus dem Besitz Lommers, der seit mehr als 25 Jahren Bibeln sammelt, unter anderem hochmittelalterliche Handschriften, verschiedene Drucke - auch aus den Druckereien der Herzogstadt - aber auch die modernsten Heiligen Schriften. In den Vitrinen finden sich Faksimiles von Originalseiten der Ottheinrich-Bibel sowie der Wenzels-Bibel. Für den Betrachter zeigen sich seltene Übersetzungen von 1483 und 1518, eine Luther-Bibel von 1522 als Teilausgabe, eine vollständige Ausgabe von 1534, für die der Mainzer Dominikaner Johann Dietenberger verantwortlich zeichnet, verschiedene katholische Bibeln, ein lateinischer Druck aus Venedig und eine Schulbibel aus dem Jahr 1704. Zur Schau gehören auch Bibeln aus der Druckerei Seidel sowie eine ökumenische Bibel von 1810, die Leander van Eß übersetzte.Markus Lommer verweist auch auf die Werke des gebürtigen Sulzbachers Josef Franz Allioli (1783 - 1873). Der sprachbegabter Theologe und Orientexperte lehrte als Professor für Exegese und biblische Sprachen. Der Reformtheologe Johann Michael Sailer betraute ihn mit einer Neuübersetzung der Bibel. 1830 bis 1837 erschien in Nürnberg die erste Auflage der Allioli-Übersetzung. "Nach genauester Zensur hat das neue Werk", so der Stadtheimatpfleger weiter, "als erste Vollbibel in volkssprachlicher Übersetzung die päpstliche Approbation erhalten". Exemplare dieser Epoche werden aktuell im Seidel-Saal gezeigt.Auch an ökumenische Kooperation bei der Textarbeit zu einer einheitlichen Bibel für die kirchliche Arbeit erinnert Lommer. Ein Meilenstein sei das "Ökumenische Verzeichnis der biblischen Eigennamen" im Jahr 1971 gewesen. "Im Advent 1979 konnte nach intensiver praktischer Erprobung und kritischer Durchsicht mit der fertigen Einheitsübersetzung eine epochale Errungenschaft der deutschen Bibeldruckgeschichte präsentiert werden."Der "Bibel-Kreis" schließt sich in der Sonderausstellung mit modernen Werken, die letztlich in den Revisionen der Luther-Bibel und der neuen Einheitsübersetzung des Katholischen Bibelwerks vorliegen