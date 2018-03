Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.03.2018

8

0 01.03.2018

"Zu Gast in der Oberpfalz" sind derzeit drei fränkische Künstler: Die Galerie im LCC stellt Werke von Silvia Lobenhofer-Albrecht und Gerlinde Wendland aus. Die meisten Werke, die das Volkshochschulgebäude wieder zu einem Magneten für Kunstliebhaber machen, stammen von Paul Heinrich Nodnagel. Er ist im Jahr 2009 verstorben.

Drei außergewöhnliche Künstler sind hier zu bewundern. Nora Matocza, Leiterin der Galerie im LCC

Hans Wuttig, ehemaliger VHS-Leiter und Begründer, hieß die Künstlerinnen und Brigitte Nodnagel willkommen. Die Witwe von Paul Heinrich Nodnagel spielte Hackbrett in der Klezmergruppe Sheynhoven, die die Vernissage musikalisch umrahmte."Drei außergewöhnliche Künstler", stellte Nora Matocza, die Leiterin der Galerie im LCC, fest, "sind hier zu bewundern." Silvia Lobenhofer-Albrecht ist hauptsächlich als Glaskünstlerin repräsentiert, aber auch einige ihrer Aquarelle sind zu sehen. Die Glasobjekte zeigen die unbegrenzten Möglichkeiten, die dieser zerbrechliche Werkstoff bietet, wenn er von einer Meisterin bearbeitet wird. Die Exponate beeindrucken mit faszinierender Farbigkeit.Strahlend leuchtet das Aquamarinblau einiger großer Schalen. Technisch anspruchsvoll sind die scheinbar schwerelosen "Seiltänzer". Zu Interpretationen laden die "Boote" ein. Sie schwimmen nicht auf dem Wasser, sondern tragen es schützend in sich. Damit drückt Lobenhofer-Albrecht die Verletzlichkeit der Meere aus. Andererseits wird der Betrachter an überladene Boote auf dem Mittelmeer erinnert, die sich langsam mit Wasser füllen.Gerlinde Wendlands Bilder erfreuen mit üppiger Farbigkeit. Die meisten sind abstrakt gestaltet mit floralen Anklängen, aber auch einige gegenständliche Stilleben und Landschaften ziehen das Auge an. Reizvoll sind auch die Blätter, bei denen Wendland ihre Bilder mit kalligraphierten poetischen oder philosophischen Texten ergänzt. Immer sind die Farben frisch und wunderbar leuchtend; die Kompositionen strahlen Heiterkeit und eine gelöste Stimmung aus.Während Lobenhofer-Albrecht und Wendland überwiegend neuere Arbeiten zeigen, sind von Nodnagel Bilder aus allen Epochen seines Schaffens zu sehen, so dass die Ausstellung eine große Retrospektive dieses Künstlers ist. Die frühesten Exponate sind Kohlezeichnungen aus den 1950er-Jahren mit ganz sensiblem, feinem Strich. Geradezu überwältigend ist Nodnagels thematische Vielseitigkeit.Neben großformatigen, sehr ausdrucksstarken Porträts hängen Katzenbilder, Gemälde, die seine intensive Beschäftigung mit der griechischen Mythologie wiederspiegeln, auch abstrakte Arbeiten. Dabei hat er wohl in allen künstlerischen Techniken gearbeitet: Da gibt es Holzschnitte, Linoldrucke, Zeichnungen mit Tusche, Feder, Bleistift und Kohle, Ölgemälde, Farblithographien und Aquarelle. Dieser Reichtum ist ein Universum, das den Betrachter nicht mehr loslässt.Während die Besucher durch die drei Stockwerke des LCC flanierten, über die Farbenpracht der Bilder staunten und die Gelegenheit nutzten, mit Wendland und Lobenhofer-Albrecht über ihre Werke zu sprechen, spielten Brigitte Nodnagel und Sheynhoven mitreißende und melancholische Stücke. Sehr viele der Arbeiten sind verkäuflich, die Kunstfreunde können sich also eine Erinnerung an diese außergewöhnliche Ausstellung mit nach Hause nehmen. Noch bis Samstag, 9. Juni, ist "Zu Gast in der Oberpfalz" im LCC, Obere Gartenstraße 3, zu bewundern.