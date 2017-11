Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.11.2017

Auf die Frage des Vaters: "Möchtest du mit mir Computer spielen?", die Antwort zu bekommen: "Nein, ich lese gerade!", das wäre wohl der Wunschtraum vieler Eltern. Aber Lesestoff zu finden, der Kinder wirklich fasziniert, ist sicher nicht leicht.

Ein Angebot in diese Richtung machte die Buchhandlung Dorner mit der Autorenlesung von Judith Allert in der Pestalozzi-Grundschule. Die junge Schriftstellerin, die Neue Deutsche Literaturwissenschaft, germanistische Linguistik und Soziologie an der Universität Bayreuth studierte, schreibt seit zehn Jahren Kinderbücher. Den vierten Klassen der Grundschule hatte sie ihr neuestes Buch "Tofu, der Superhund" mitgebracht. Nach der Begrüßung durch Rektorin Gunda Köstler erzählte die Autorin den Schülern zunächst von ihrem Alltag mit Mann, Katzen, Hunden, Hühnern, Wollschweinen und Pferden auf einem alten Bauernhof in Oberfranken.Die meisten ihrer Tiere nennt sie beim Namen und dabei fallen ihr immer wieder neue Geschichten ein. Ihr erstes Buch habe sie bereits als Erstklässlerin geschrieben, damals nur für ihre Oma. Inzwischen sind es rund 30 Bücher geworden und in den meisten davon spielen Tiere eine große Rolle. Allert verstand es, in die Lesung ihre Zuhörer einzubeziehen. Zwischen den einzelnen Textpassagen erzählte sie in frischer und munterer Art die Geschichte der Familie Grabowski, die einen zotteligen Hund erbt, ihn erst einmal ins Tierheim steckt, doch dann anschließend bei der Sendung "Deutschland sucht das Superhaustier" anmeldet. Das Ende der spannenden Geschichte wurde natürlich nicht verraten.