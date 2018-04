Kultur Sulzbach-Rosenberg

Seinen neuen Roman "Ikarien" stellt Uwe Timm am Donnerstag, 12. April, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Oberpfalz vor. Die Moderation übernimmt Thomas Geiger, Literarisches Colloquium Berlin. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen unter 09661/8 15 95 90 oder info@literaturarchiv.de.

In seinem neuen Buch spürt Uwe Timm einem der Wegbereiter der NS-Euthanasie nach. Deutschland im April 1945: Michael Hansen kehrt als amerikanischer Offizier in das Land seiner Geburt zurück und übernimmt einen Auftrag des Geheimdienstes. Er soll herausfinden, welche Rolle der Wissenschaftler Alfred Ploetz im Nazireich gespielt hat. Hansen stößt auf die Geschichte einer Freundschaft, die zwei Studenten mitten hinein in die Auseinandersetzung um die beste gesellschaftliche Ordnung führt: Hier ein Sozialismus nach Marx, dort das utopische Projekt der Gemeinde Ikarien, die vom französischen Revolutionär Étienne Cabet in Amerika gegründet wurde. Hansen kommt dem faustischen Pakt auf die Spur, den der Rassenhygieniker Ploetz mit den Nazis einging.Uwe Timm wurde 1940 in Hamburg geboren und lebt in München. Mit seinem ersten Roman "Heißer Sommer" (1974) setzte er der Studentenrevolte ein literarisches Denkmal. Zuletzt erschienen die Novelle "Freitisch" (2011) und der Roman "Vogelweide" (2013).