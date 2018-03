Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Ich will die Leute mit dem beglücken, was ich selbst gut finde". Dass "AvivA"-Gründerin und Verlegerin Britta Jürgs sich dabei auf ein treffsicheres Gespür verlassen kann, unterstreicht der Verlagsabend in der Buchhandlung Volkert eindrucksvoll: Leidenschaftlicher und mitreißender kann man für Bücher und ihre Vielfalt nicht werben.

Kein "Frauenverlag"

Literarische Kostbarkeiten

Große Sympathie und viele Gemeinsamkeiten prägen das Gespräch zwischen der mutigen Bücherenthusiastin und dem nicht minder leidenschaftlichen Buchhändler, schließlich müssen sich beide Individualisten täglich gegen Verlagskonzerne, Buchhandelsketten und deren Folgen behaupten. Gelingt es jedoch, die Begeisterung in der richtigen Nische anzusiedeln, kann das Abenteuer glücken. Wie bei Britta Jürgs, die sich vor 21 Jahren an die Verlagsgründung wagte, ihr Unternehmung nach dem hebräischen, "Frühling" bedeutenden Frauenvornamen "AvivA" benannte und die weibliche Perspektive in der Literatur zum Schwerpunkt erklärte.Dem Plan ist Britta Jürgs bis heute treu geblieben. Sie verhilft völlig zu Unrecht vergessenen Autorinnen insbesondere der ersten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts zur verdienten, nun leider posthumen Achtung. Ihr Programm deshalb aber auf "Frauenverlag" zu verkürzen, schätzt die "Bücherfrau" des Jahres 2011 überhaupt nicht.Als engagierte Vorkämpferin für einen bis in die obersten Etagen weiblicheren Literaturbetrieb interpretiert sie auch ihr Ehrenamt als Vorsitzende der Kurt-Wolff-Stiftung in diesem Sinn: Genauso wichtig wie die Repräsentation der in der Stiftung zusammengeschlossenen, unabhängigen Verlage ist ihr, zu zeigen, dass es eben auch Frauen an der Spitze eines Verlages gibt.Bei aller Ernsthaftigkeit des Anliegens genügen der Verlegerin Begeisterung für die Arbeit und ein stets charmanter Ton, um ihre Ideen auch dem bemerkenswert hohen Männeranteil im Publikum ans Herz zu legen. So könnte der laut Volkert mit dem Verlagsabend um einen Tag verlängerte Ausnahmezustand "Internationaler Frauentag" durchaus zum Normalzustand werden.Großen Anteil an diesem Erfolg hatten selbstverständlich auch Britta Jürgs literarische Kostbarkeiten und Schätze. Beispielsweise Alice Berends vergnügliche Geschichte der Sargfabrikanten-Witwe Bomberling, deren Suche nach dem passenden Bräutigam für die reizende Tochter Babette an Anspruch und Angebot scheitern muss. Ebenso gerne vom Fleck weg weitergelesen hätte man Nellie Blys "Around the World in 72 Days", die reale Geschichte der jungen Journalistin, die 1889 mit einem einzigen Reisekleid und einer Handtasche die Welt umreist - und das schneller als Jules Vernes Held Phileas Fogg. Durch ihre Erwähnung im Zusammenhang mit der Erfolgsserie Berlin-Babylon ist auch die 1904 geborene Lili Grün zu aktuellem Ruhm gelangt. Ihre drei lakonisch-humorigem Gedichte aus dem mit dem Melusine-Huss-Preis ausgezeichneten Band "Mädchenhimmel" verdeutlichen den Grund klar und deutlich."Was trinken wir? Alles!", "Und draußen weht ein fremder Wind", "Durch den Sand" oder "Rachel, die Frau des Rabbiners" - mit all diesen mitreißend angerissenen "AvivA"-Büchern glüht die Leselust noch lange über den Verlagsabend hinaus. Gastgeber Volkert sorgteobendrein für Nachschub: Sein Gastgeschenk, der von Caterina Albert i Paradis unter dem Pseudonym Victor Català 1909 veröffentlichte Roman "Solitude", ist in keinem aktuellen Verlagsprogramm mehr gelistet - wenn das kein Fall für "AvivA" ist ...