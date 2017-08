Kultur Sulzbach-Rosenberg

Dirigent Sebastian Tewinkel zählt zu den gerngesehenen Gästen in der Konzertszene der Herzogstadt. Maximilian Hornung hat schon bei seinem Auftritt vor sieben Jahren in der Christuskirche für Furore gesorgt, und auch das Cellokonzert von Antonìn Dvorák ist für sie keine unbekannte Größe.

Nachschlag fürs Publikum

Betörend und verstörend

Von Anke SchäferGanz im Gegenteil, denn seit der Einspielung mit den Bamberger Symphonikern haben Dirigent und Solist den Echo-Klassik 2012 im heimischen Trophäenschrank stehen.Am Freitag also übernahm das sichtlich freudig-gespannte, 110 Mann und Frau starke Bayerische Landesjugendorchester die anspruchsvolle Aufgabe, dem Solisten in einem der maskuliner gefärbten Konzerte der übersichtlichen Konzert-Literatur für Cello klanglichen Raum und Halt zu geben. Angespornt und wieder eingefangen vom souveränen Dirigenten und spürbar angestachelt vom direkten Draht zum lässig charmanten Solisten, meisterten die jungen Musiker diese Herausforderung bravourös. Maximilian Hornung seinerseits setzte ein dickes Ausrufezeichen hinter all die Lobeshymnen, die ihn spätestens seit dem Gewinn des Deutschen Musikwettbewerbs, dem Ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb und seinem Engagement als 1. Solocellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks begleiten.Seine persönliche Strahlkraft verwandelt er eins zu eins in Celloklang, sein herausragender Ton ist zu jedem Zeitpunkt aufgeladen mit emotionaler Spannung, was das anfänglich vital flirrende Wechselspiel mit dem Orchester ebenso beflügelt wie den Dvorák typischen melancholischen Grundton im zweiten Satz oder das steinerweichende Finale.Dabei hatte Maximilian Hornung technisch gesehen, echte Brocken zu bezwingen und er erledigte das in einer Manier, wie es eben nur ein brillanter Virtuose mit rarer Bogen- und Saitenkunst und einer ihresgleichen suchenden Bandbreite zwischen Pianissimo und Fortissimo vermag.Konsequenterweise wollte das Publikum in der Sporthalle der Krötensee-Mittelschule Maximilian Hornung keinesfalls ohne Nachschlag ziehen lassen - und wurde belohnt mit einem ganz besonderen Leckerbissen: dem poesievollen Andante Cantabile von Peter Tschaikowsky.Im zweiten Teil des Abends gehörte das Rampenlicht allein dem unverändert vor musikalischer Leidenschaft strotzenden Landesjugendorchester und Sebastian Tewinkel, der es einmal mehr verstanden hat, aus ausgezeichneten Solisten einen homogenen Klangkörper zu formen, dessen inneren Zusammenhalt man hören konnte.Hören konnte man auch schon bei den ersten betörenden wie verstörenden Tönen, dass Igor Strawinskys musikalisch erzählte Geschichte vom "Sacre du Printemps", dem Frühlingsopfer also, keinen guten Ausgang nehmen wird. Unheilschwangere Vorahnungen durchströmten die scharfkantige Komposition von Anbeginn an, das Orchester ging im eruptiven Tutti ebenso auf wie in schlangenfalscher Anmut.Dabei produzierte es lebhafte Bilder vors innere Auge, die von Stonehenge-Anmutungen bis zur "Psycho"-Duschszene reichten. Als absoluter Herr des Geschehens brachte Tewinkel seine Musiker aber jederzeit vom polytonalen und polyrhythmischen Rausch zum abrupten Stop und erntet dafür zu Recht die gleiche Anerkennung wie das Orchester. Mit der frenetisch eingeklatschten Zugabe schloss sich der Kreis: Wieder Dvorák, diesmal passend zum bedauerten Ende der zweiwöchigen 127. Arbeitsphase der "ein bisschen melancholische" Slawische Tanz e-moll.