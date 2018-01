Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

Dass das Konzert des Bayerischen Landesjugendorchesters (BLJO) ein gigantisches Erlebnis werden würde, war auch ohne große Musik-Kenntnis klar, als der Strom der jungen Musiker auf die Orchesterbühne schier kein Ende nehmen wollte. Mit Anton Bruckners 8. Sinfonie übererfüllte das BLJO die Erwartungen in der Turnhalle der Krötensee-Mittelschule deutlich.

Tobende Pauken

Wie bei einer Big-Band

Dramatisch gesteigert

Bruckners Achte, im Jahre 1892 in Wien uraufgeführt, ist eines der längsten und monumentalsten Orchesterwerke des 19. Jahrhunderts. Die Spieldauer von 80 Minuten wurde sonst nur von Gustav Mahlers Sinfonien erreicht. Allein die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte mit mehreren Überarbeitungen, vom Komponisten selbst und späteren Bearbeitern, füllt mehrere dicke Bücher.Bruckner selbst nannte das Stück "ein Mysterium". Man muss schon großen Respekt haben vor jungen Menschen, einige erst zwölf Jahre alt, die sich an einen solchen Giganten wagen.Mit federnden Schritten stürmte Dirigent Nicolas Rauss das Pult. Er dirigierte das ganze Mammutwerk auswendig ohne Partitur. Dunkel und geheimnisvoll begann der erste Satz "Allegro moderato". Rauss ließ das riesige Orchester im Pianissimo beginnen. Im leisen Spiel unterscheiden sich Könner von Stümpern, und die jugendlichen Musiker beherrschten es meisterhaft. Eine ruhige ländliche Szene malten Streicher, Waldhörner und Holzbläser mit berückenden Solopartien.Doch bald steigerte sich das Orchester mit enormer Dynamik bis zum scharfen Fortissimo der Blechbläser. Die ungeheure Klangvielfalt eines großen Sinfonieorchesters wurde hörbar. Rauss dirigierte mit weit ausladenden, kreisenden Handbewegungen und das Orchester folgte wie ein einziges Instrument. Mit brillantem Trompetenklang und tobenden Pauken endete der erste Satz."Der deutsche Michel träumt ins Land hinaus", war Bruckners eigene Erläuterung zum zweiten Satz "Scherzo". Hier konnte die Pauke zeigen, dass sie auch sehr leise sein kann. Das Orchester beherrschte die schwierigen Harmonien perfekt. Die zwei Harfen und die Blechbläser erzeugten in ihrem Wechselspiel zauberhafte Effekte. Rauss schlug den Takt nicht, er lebte ihn und hüpfte zeitweise wie ein Big-Band-Leader auf und ab. Nach dem bombastischen Schluss war das Publikum so gebannt, dass man die sprichwörtliche Stecknadel hätte fallen hören können.Das "Adagio" ließ Rauss vergleichsweise leise und zurückhaltend spielen. Es ist vielleicht der gefälligste Satz der ganzen Sinfonie. Hier konnten Musiker und Zuhörer in schönen Harmonien schwelgen und traumhafte Soli von Klarinette, Tenorhörnern und Harfen genießen. Rauss malte die Klänge mit den Händen vor, und das Orchester nahm seine Stimmungen sehr feinfühlig auf.Das "Finale" begann mit mächtigem Bläserklang, hatte danach aber schöne Pianissimo-Stellen, die durch einen kurzzeitigen Regenguss, der auf das Dach der Turnhalle trommelte, und einige erkältete Zuhörer leider etwas gestört wurden. Mit dramatischer Steigerung gingen die Musiker auf den abschließenden Höhepunkt zu, der durch grandiose Bläser-Tutti, untermalt mit geradezu sportlich geschlagenen Pauken, markiert wurde.Die enorme Spannung des Schlusses wurde vielleicht ein bisschen zu früh durch die ersten Klatscher aus dem Publikum aufgelöst, bis schließlich der ganze Saal das Jugendorchester mit tosendem Beifall feierte.