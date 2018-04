Kultur Sulzbach-Rosenberg

22.04.2018

"Menschen begeistern!" ist das Motto des Benefizkonzerts der Bergknappenkapelle der Stadt Sulzbach-Rosenberg, das heuer schon zum fünften Mal in der Christuskirche stattfand. Spielend gelang es den Bergknappen, dieses Versprechen einzulösen.

"Voices of Joy" dabei

Marsch als Höhepunkt

Mit donnernder Pauke und einem frischen Hornsolo begann die "triumphale Fanfare" des Schweizer Komponisten Franco Cesarini, die das Konzert eröffnete. Das Stück umspielt ein einziges Thema, das aber in verschiedensten Variationen aller Instrumentengruppen, so dass es nie langweilig wird.Im "Capriccio für Klarinette" des tschechischen Komponisten Ctibor Letosník zeigte Solist Reiner Vogel den enormen Tonumfang und die ungeheure Beweglichkeit seines Instruments. Dirigent Gerhard Böller, der erst zur Generalprobe für den verhinderten Stadtkapellmeister Johannes Mühldorfer eingesprungen war, ließ die Kapelle flott, aber zurückhaltend musizieren, so dass die Solo-Klarinette mit ihren rasenden, balkanisch anmutenden Läufen sehr gut zur Geltung kam. Ganz anders "Oregon" von Jacob de Haan: Diese musikalische Schilderung einer Zugfahrt durch das wilde, im Nordwesten der USA gelegene Oregon ist dramatisch und eindeutig der amerikanischen Musiktradition verpflichtet. Unterbrochen von leisen, melancholischen Zwischenspielen durften Bläser und Schlagzeuger hier im vollen, satten Bigband-Sound schwelgen.Als Gäste hatten die Bergknappen zum wiederholten Mal den Gospelchor "Voices of Joy" unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke eingeladen. Der bestens aufgelegte Chor sang a-capella den Gospel "Honor" mit Schwung und sauberer Intonation. Bei einem norwegischen Dankgebet kam als Begleitung eine Röhrenglocke in D zum Einsatz, die in der vollen Kirche einen bezaubernden Effekt erzeugte. Gemeinsam brachten Bergknappenkapelle und Gospelchor ein flottes Medley mit Beatles-Songs von "Hello, Goodbye" über "Ticket to Ride" und "Penny Lane" bis zu "Can't Buy Me Love". Leider konnten insbesondere die schwach besetzten Männerstimmen sich nicht immer gegen das Orchester durchsetzen, aber das Medley war so schwungvoll arrangiert und lustvoll gespielt und gesungen, dass im Kirchenraum alle Füße wippten, zumal die meisten Zuhörer die Songs auch hätten mitsingen können.Ein starker Kontrast dazu war Johann Sebastian Bachs "Jesu meine Freude", mit dem Chor und Orchester den zweiten Teil eröffneten. Auch diesen Klassiker kennt eigentlich jeder, aber von einem Blasorchester gespielt, ist er doch sehr ungewöhnlich. Ob das Arrangement des belgischen Komponisten Jos Morenhout Bach wohl gefallen hätte?Mit zwei Medleys aus "My Fair Lady" und aus Liedern von Neil Diamond und Tom Jones steuerte die Bergknappenkapelle dann den Höhepunkt des Abends an: den Marsch "Military Escort" von Harold Bennett. John Philipp Sousa, der Schöpfer des unsterblichen "Stars and Stripes Forever", soll gesagt haben, er wünschte, er hätte "Military Escort" geschrieben. So schmissig und dynamisch ist dieses Stück. Danach konnte es keine Steigerung mehr geben, so dass sich Chor und Orchester mit "Der Mond ist aufgegangen" verabschiedeten, bei dem das Publikum kräftig mitsang. Zum Thema