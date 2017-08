Kultur Sulzbach-Rosenberg

Die Berliner Band Klezmeyers gastiert am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr mit einem Record-Release-Concert in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg. Die vor 20 Jahren von Franziska Orso gegründeten Klezmeyers bleiben sich auf ihrem neuen Album treu, und zwar "in ihrer Untreue gegenüber jeglicher musikalischer Konvention", wie es im Ankündigungstext formuliert ist. Das neue Album "Moravica" ist eine Weiterführung des letzten - "Emilias Lächeln". Auf Moravica greift die Formation noch intensiver traditionelle und weltmusikalische Einflüsse auf.

Moravica - so heißt der Fluss, der im Geburtsort eines für die Band besonderen Menschen in Rumänien entspringt. Wie der Fluss - spannend, vielfältig, einzigartig und frisch - , so wirkt die Musik auf diesem Album.Die Eigenkompositionen sind inspiriert durch besondere Orte und Menschen. Und so geht es auf Moravica um den Beginn eines Lebens, aber auch um dessen Ende und allem, was uns dazwischen geschieht.Moravica ist der Versuch, so die Presseinformation, das Leben als eine Reise zu verstehen, zu Orten und zu Menschen. So erklären sich demnach die vielfältigen musikalischen Komponenten wie Klezmer Jazz, Blues, Flamenco und Brasil."Eben noch an der Wolga, versetzt uns das Album an den Zuckerhut, der Strom Moravica fließt plötzlich durch die Provence, ein Blues erklingt an seinem Ufer und das spanische Dorf Ronda scheint plötzlich versetzt an die grüne Küste Irlands" formuliert die Agentur weiter in der Vorschau.Die drei Berliner Klezmeyers - Franziska Orso, Robert Keßler und David Hagen - verschmelzen erneut scheinbar Gegensätzliches zu ihrem eigenen Stil. Karten gibt es im Vorverkauf in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Info/Kulturwerkstatt im Rathaus, in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Info am Hallplatz, online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Telefonische Infos unter 09661/510 110.