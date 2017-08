Kultur Sulzbach-Rosenberg

Das Annabergfest 2017 ist Geschichte. Ein Heer von Helfern und Organisatoren hat den heiligen Berg wieder in seinen Normalzustand verwandelt. Bis auf drei Schlechtwettertage ließ der Ansturm an Pilgern und weltlichen Gästen nicht nach. Und die am letzten Sonntag gehegten Protest-Befürchtungen lösten sich schnell in Wohlgefallen auf.

Toiletten reichen nicht

Bilanzen von BRK und Polizei Nach Einschätzung von Bereitschaftsleiter Bernd Markl verlief das Annabergfest für das BRK Sulzbach-Rosenberg eher unspektakulär. Das Rote Kreuz, das täglich die Pilgerwoche durchschnittlich mit drei Kräften begleitete, vermeldet lediglich 30 versorgte Patienten. Das BRK behandelte in seiner mobilen Wache überwiegend Insektenstiche und Kreislaufprobleme. Ein Abtransport sei nötig gewesen. "Der Eichenprozessionsspinner hat auch keine Probleme bereitet. Von Kontakten mit Raupen am Annaberg oder allergischen Reaktionen ist uns nichts bekannt", so Markl.



Aus Polizeisicht verlief das traditionelle St.-Anna-Fest nach Angaben von stellvertretendem Inspektionsleiter Peter Krämer wie gewohnt ruhig und friedlich bis auf einige Ausrutscher, die bereits in den täglichen Pressemitteilungen berichtet wurden. Das schlechte Wetter an einigen Tagen der Pilgerwoche brachte dann für die Beamten die entsprechende Entlastung.



Den Aufenthalt von Kardinal Gerhard Ludwig Müller betreuten Zivilkräfte, da im Vorfeld Gerüchte kursierten, dass es möglicherweise zu Störaktionen am Rande des Gottesdienstes am letzten Sonntag kommen könnte. Dem war aber nicht so. Das Pontifikalamt und der Aufenthalt des Kardinals in der Herzogstadt verliefen ohne Störungen.



Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz zur Festwoche. Die bereits in den letzten Tagen in der SRZ berichteten Ausfälle waren alle dem Alkoholkonsum geschuldet und sind bei derartigen Veranstaltungen leider an der Tagesordnung. Die Parkplatzeinweiser leisteten ganze Arbeit, da es trotz des hohen Ansturms am vergangenen Wochenende zu keinen größeren Verkehrsstörungen kam. (oy)

Einer der immer ganz nah am geistlichen Geschehen, aber auch an der Umfeld-Pflege dran ist, ist Hans Schötz in seinen Funktionen als Sprecher der Annaberg-Helfer und Mesner. Er zeigt sich auf SRZ-Nachfrage mehr als zufrieden mit dem Ablauf der neuntägigen Pilgerwoche: "Es war ein schönes, ruhiges und friedliches Annabergfest." Schötz freute sich über die gute Auswahl der Prediger, sah nur einen kleinen wetterbedingten Rückgang der Gottesdienstbesucher und dankte seinem Team, das bereits am Montag um 11.30 Uhr seine Arbeiten im "heiligen Bezirk" erledigt hatte.Äußerst positiv fiel dem Sprecher der zwölf Annaberghelfer auch der Security-Dienst auf, der sich souverän und hilfsbereit verhielt. "Es ist auch gut, dass wir keine Beschädigungen registrieren mussten. Unser Dienst musste gemacht werden, war aber sicher nicht mühsam", sagte Schötz. Wie er weiter angab, hätten sich die Gerüchte über Proteste gegen Kardinal Müller nicht bestätigt. Bis auf Handzettel mit kritischen Anmerkungen gegen den Würdenträger, die im oberen Bereich des Kreuzwegs verstreut waren, habe es keine Unmutsäußerungen gegeben.Fuchsbeck-Bräu Armin Ertel und sein Kollege Christian Sperber wollten nicht über ausgebliebene Gäste jammern, wenngleich sie - wie alle übrigen Wirte und Fieranten auch - die Regentage schon spürten. Setze man nur den enormen logistischen Aufwand und das Personal für diese neun Tage an, dämpfe verständlicher Weise jeder Regentag etwas die Gemütslage der Brauer und Wirte.Budenbetreiber Hans-Hermann Puff brachte deshalb eine tageweise Verlängerung der Festwoche ins Gespräch, um Schlechtwetterphasen auszugleichen. Ein Gedanke, den sicher auch schon mancher Annaberg-Kirchgänger hegte.Großes Missfallen erregte beim Bergfest in erster Linie bei den weiblichen Besuchern an den Boom-Tagen die geringe Kapazität der Toilettenanlage. Wie Passanten mehrfach äußerten, reiche das WC-Angebot dort schon seit Jahren nicht mehr aus. Aufgabe der Stadt wird es nun sein, in diesem Bereich Erweiterungen oder gar einen Neubau zu prüfen. (Angemerkt/Zum Thema)