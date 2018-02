Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.02.2018

Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott - in dieser Besetzung gastiert das "qunst.quintett" in der Kammermusikreihe der Volkshochschule Amberg-Sulzbach. Ergänzt werden die Bläser an diesem Abend durch die Pianistin Ah Ruem Ahn.

Zum Vortrag kommen Werke von Beethoven, Hans Huber (1852 - 1921), Francis Poulenc und Lalo Schifrin (geboren 1932). Ein besonderer Reiz des Konzerts liegt darin, dass nur Originalkompositionen erklingen werden, also keine Bearbeitungen für diese Besetzung.Das "qunst.quintett" spielt am Mittwoch, 21. Februar, im Konzertsaal der Staatlichen Berufsschule, Neumarkter Straße 10 in Sulzbach-Rosenberg. Beginn um 20 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 19.15 Uhr.Karten gibt es in Sulzbach-Rosenberg bei der SRZ am Luitpoldplatz, in Amberg bei der Amberger Zeitung (Mühlgasse) und bei allen Vorverkaufsstellen von NT-Ticket sowie online bei www.nt-ticket.de.