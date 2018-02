Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Bock auf Valentin" heißt es am Samstag, 24. Februar, ab 20 Uhr im Capitol-Theater (Bayreuther Straße 4) in Sulzbach-Rosenberg. Mit dabei sind "Die Blaskapelle Hirschling", Birgit Bachmaier als Karl Valentin und Ludwig Heuberger als Lielsl Karlstadt. Sie spielen den Einakter "Die Orchesterprobe" nach Karl Valentin. Das Publikum bekommt Musik, Komik, Bockbier und Brotzeit. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb