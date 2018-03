Cellar Boys spielen am 24. März im Capitol

16.03.2018

Blues, Rock, Boogie und ein bisschen Country - die gute alte Musik spielt doch heutzutage keiner mehr: Weit gefehlt! Denn die bekannten Cellar Boys verlassen ab und zu ihren Übungskeller, um auf den Bühnen der Welt das Gegenteil zu beweisen.

Am Samstag, 24. März, laden sie ins Capitol ein (Beginn 19.30 Uhr). Es warten viele neue Songs im Programm auf die zahlreichen Fans: Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton, aber auch The Band, Rory Gallagher, Allman Brothers, Dire Straits und viele andere liefern ihnen das Material, aus dem sie gute, alte handgemachte Musik zaubern.Thomas Müller, Super-Gitarrist seit vielen Jahren, und Uli Lommer, ebenfalls ein Gitarren-Heroe, beweisen im Zusammenspiel, dass sie sich nicht verstecken brauchen vor ihren großen Vorbildern. Unterstützt werden sie dabei von Bass-Urgestein Konny Sommer, dem altbewährten Drummer Lurchi Gebhardt und dem jungen Tasten-Mann Matthias Sommer. Einige Karten gibt es noch im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Dorner und Volkert. Einlass am Samstag ist dann ab 19 Uhr.