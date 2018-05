Kultur Sulzbach-Rosenberg

09.05.2018

"Traumbilder" steht als Motto über dem Chorkonzert der Berufsfachschule für Musik. Es lockt zahlreiche musikbegeisterte Zuhörer in den hauseigenen Konzertsaal.

Von Alina GundelachDas Programm, zwar gewagt, aber abwechslungsreich, sprach vom Romantiker bis zum Rockfan jede Zielgruppe an. Im Vordergrund standen Kompositionen des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Bogen spannte sich von drei romantisch-lyrischen Chorgesängen von Johannes Brahms über zwei Eichendorff-Chorlieder von Joachim Dehnhoff bis hin zu dem ruhigen "Uzdarje" (das Gegengeschenk) von Minta Aleksinacki. Die Stücke regten zum Träumen an und entführten in transzendente Welten mit besonderer Harmonik und rhythmisch schwebenden Klängen.Besonders das sphärische "Sleep" von Eric Whitacre aus dem Jahre 2000 hinterließ mit seinem aufbrausenden Höhepunkt selbst bei so manch hartgesottenem Sänger eine starke Gänsehaut.Eher gewaltig kommt der dreiteilige Zyklus "Veni creator spiritus" von Carl Orff daher. Zusammen mit fünfstimmigem Schlagwerk und doppelter Klavierbesetzung präsentierte der Chor das stimmgewaltige Werk rhythmisch souverän.Fast meditativ wirkten die instrumentalen Kammermusikstücke "Dream Children" von Edward Elgar und "Unanswered Questions" von Charles E. Ives. Hier verströmte das Streichquartett eine unbändige Ruhe, die auch nicht durch die wilden Einwürfe der Querflöten oder der Trompete gestört werden konnte.Im letzten Teil blühten die Akteure noch einmal richtig auf und hatten sichtlich Spaß an vier populären Stücken, die sie mit Band performen durften. Neben dem bekannten "Scarborough Fair" und "While My Guitar Gently Weeps" von den Beatles stand auch eine Komposition von Chorleiter Dieter Müller auf dem Programm. In dem "Lied von der Anderwelt" vertonte er sehr eindrucksvoll ein Gedicht von Michael Ende. Abschließend durften die E-Gitarren und alle Rockfans noch einmal richtig Vollgas geben. Mit dem Lied "Engel" der deutschen Band Rammstein endete ein wahrhaft - in Form und Stil - abwechslungsreicher Abend.Sichtlich gerührt dankte Dieter Müller seinem Chor, ohne dessen Engagement dieses Konzert nicht möglich gewesen wäre. Wegen seines Ausfalls über mehrere Wochen hatte er von heute auf morgen den Schülern die Stücke zum Einstudieren in die Hand gedrückt und gesagt: "Macht mal"! In dieser Zeit merkte jeder Einzelne, wie wichtig Zusammenhalt ist, um solch ein umfangreiches Projekt auf die Beine zu stellen.Wie schon beim Querflötenkonzert ging der Spendenerlös des Konzertes an den vierjährigen Basti, um ihm eine lebensrettende Operation in den USA zu ermöglichen. Für alle Interessenten findet am Donnerstag, 17. Mai, um 20 Uhr eine Wiederholung des Konzertes statt.