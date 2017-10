Kultur Sulzbach-Rosenberg

Volks-, Pop-, Klassik- und Jazzlieder aus aller Welt erklangen bei einem großen Chorkonzert im Rathaussaal. Franz-Xaver Reinprecht, Leiter des Multichors, hatte dafür Verstärkung eingeladen. Der Chor Giovedi Vocale aus Traunstein mit Dirigent Stephan Hadulla ergänzte das vielfarbige Programm durch lateinamerikanische Klänge.

Mit dem arabischen Friedensgruß "Assalam aleikum" eröffnete der Multichor der Städtischen Sing- und Musikschule den Abend. Kraftvolle afrikanische Lieder, Jazztitel wie "Freedom is sweet" von Duke Ellington, ein mitreißender sibirischer Song, aber auch Leonard Cohens wunderbares "Halleluja" gaben dem Chor Gelegenheit, teils a cappella, teils mit Reinprechts Gitarrenbegleitung sein ganzes Können zu zeigen. Starke Dynamik und ansteckende Freude am Gesang zeichneten die Darbietungen aus. Die schwungvollen Rhythmen gingen ins Blut, überall im Publikum wippten die Füße. Vielleicht am schönsten war aber ein Lied, das gar nicht fetzig war. "Tula mutuana" ist ein Schlaflied aus Südafrika. Das war Musik gewordene Zärtlichkeit, die der Chor mit innigem Ausdruck und tiefem Gefühl darbot. Das ging zu Herzen.Anspruchsvolle Stimmenakrobatik bot Giovedi Vocale. Die Arrangements stammten überwiegend aus Hadullas Feder und kombinierten oft oberbayerische Texte mit leidenschaftlichen Tangos, spritzigem Chacha-cha oder traditionellem kubanischem Son. Dabei zeigten die Sänger nicht nur musikalisches Können, sondern boten auch kabarettistisches Talent.Da verführte die Sehnsucht nach einem Maserati zu einer windigen Geldanlage, und das traurige Lied über einen einsamen, unglücklichen Vampir wurde zu einem hinreißenden Mini-Musical. Immer wieder übernahmen Sänger Solopartien, so dass man ohne Pathos sagen kann, Giovedi vocale ist ein Chor aus Solisten. Das machte die Darbietungen besonders abwechslungsreich und ausdrucksstark.Aber die beiden Chöre sangen auch zusammen. Die Traunsteiner hatten "Da Doo Ron Ron" mitgebracht und im Gegenzug vom Multichor "Shalom alechem" gelernt. Die Zuhörer waren verzaubert. Das Publikum feierte die Chöre mit stürmischem Applaus und zeigte seine Begeisterung mit vielen Scheinen, die in Spendenkörbchen gelegt wurden.