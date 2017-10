Kultur Sulzbach-Rosenberg

10.10.2017

6

0 10.10.2017

Die Geschichte der 1984 von Hans Magnus Enzensberger und Franz Greno begründeten Buchreihe "Die Andere Bibliothek" ist längst zum Bestandteil der deutschsprachigen Lesekultur geworden. Monat für Monat ist seit Januar 1985 ein Band erschienen. Seit 2011 wählt Christian Döring monatlich ein Buch aus und gibt es im Verlag der Anderen Bibliothek heraus. Am Mittwoch, 18. Oktober, ist er um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Volkert zu Gast.

"Wir werden an diesem Abend über Last und Freude des Verlegens, aber auch über Viktor Schklowskijs 'Sentimentale Reise' sprechen. Christian Döring hat diesen Klassiker der sowjetischen Literatur 100 Jahre nach der Russischen Revolution wiederbelebt und wird das Buch und diesen außergewöhnlichen Autoren vorstellen", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Eintrittspreis von sechs Euro ist ein Getränk enthalten. Karten sind in der Buchhandlung Volkert und über NT-Ticket erhältlich.Das Programm der Anderen Bibliothek folgt inhaltlich von Beginn an dem Maßstab, über Genres, Epochen und Kulturräume hinaus Entdeckungen zu machen. Die Einteilung in Sachbuch und Literatur hat dabei nie eine Rolle gespielt.