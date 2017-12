Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.12.2017

Alle Geschenke waren gekauft, das Essen war vorbereitet, die Wohnung geputzt. Viele Christen wollten sich kurz vor dem Fest auf Weihnachten einstimmen und kamen in die Christuskirche, um "Weihnachtsträume" zu erleben, also einen besinnlichen Abend mit dem Gospelchor "Voices of Joy" und dem Posaunenchor.

Die Christbäume standen schon geschmückt neben dem Altar, aber die Kerzen brannten noch nicht: Heiligabend war nah.Der Gospelchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke erfreute die Besucher mit mitreißenden Weihnachtsgospeln, die die Freude auf die Geburt des Erlösers spürbar machten. Begleitet wurden die Sänger von Stephan Frank auf dem Saxophon. Sein emotionales, intensives Spiel gab den Songs eine besondere Tiefe.Doreen Deyerl brachte mit dem Posaunenchor festliche Sätze von Weihnachtsliedern dar. Auch die acht Jungbläser, die sie ausbildet, spielten bei zwei Stücken, so dass voller, kräftiger Bläserklang die sehr gut besetzte Kirche erfüllte.Der Posaunenchor begleitete auch die Gemeinde bei ihrem Gesang. Zu Herzen gingen drei Lieder von Elisabeth Pirner. Dieses inzwischen verstorbene Gemeindeglied hat die Texte gedichtet und auch die eingängigen Melodien komponiert. "Weihnachtsglocken künden", "Nacht der tausend Sterne" und "Weihnachtsglocken klingen leise" waren getragen von ungekünsteltem Glauben und Freude über die Ankunft des Christkinds.