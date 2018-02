Kultur Sulzbach-Rosenberg

"Dance of Joy" ist eine Ode an die pure Daseinsfreude, quicklebendig, frisch und funkelnd - komponiert und gespielt von Künstlern, die für pure Musik stehen. Jan Pascal und Alexander Kilian sind zusammen "Café del Mundo", das poetisch-virtuose Flamenco-Gitarrenduo. Am Freitag, 2. März , treten sie ab 20 Uhr in der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg auf. Karten für das Konzert gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Rene von der Voorden