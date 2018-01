Kultur Sulzbach-Rosenberg

Die Blockflöte kann mehr als nur Barock: Oftmals unterschätzt, zählt gerade sie in der Avantgarde zu den Instrumenten der Wahl.

Als engagierter Vorkämpfer für den guten Ruf der Blockflöte hat Michael Kämmle, Pädagoge an der Städtischen Sing- und Musikschule, daher das Programm seiner "Jugend musiziert"-Teilnehmer auch mit allerlei experimentellen Werken bestückt. Vogeltypisches wie Flügelschlagen, Gezwitscher oder Kolibri-Geflatter wird dabei musikalisch ebenso umgesetzt wie ein "Krimi", der es dank beherzter Zweckentfremdung von Flöte und Klavier durchaus mit dem Gänsehaut-Thrill der berühmten "Psycho"-Musik aufnehmen kann. Bleibt also nur noch das Daumendrücken, damit am Wettbewerbssamstag alles klappt und der Spaß am Überraschenden auch die Jury überzeugt.