Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

8

0 26.09.2017

Gut ist er drauf, der Keller Steff, in der proppenvollen historischen Druckerei Seidel. So kennen ihn die Leut', und genau so lieben sie ihn. Dass er quasi die Herbst-Kultour in Sulzbach-Rosenberg eröffnet, macht ihn nervös und fordert ihn zugleich heraus.

Die Hex' auf dem Esel

Verspätete Kommunion

"Jez is a do", sein neuer Song, beginnt im Kreißsaal, vor dem der "Voda kasweis rumsteht", bis die Hebamme endlich verkündet : "Jez is a do". Es vergehen Jahrzehnte; der damals Neugeborene verabschiedet sich vom irdischen Dasein und bittet um Einlass an der Himmelspforte. Dort empfängt ihn seine längst verstorbene Mutter mit den Worten: "Jez is a do".Brutal empfand er von Anfang an die Stimmung im Seidelsaal. Daher die Bitte an seinen Tontechniker, den Monitor mehr aufzudrehen: "Ich versteh' kaum was." Und dann der Jägerwitz: Warum holt sich ein Jäger die Heilige Kommunion nicht selbst beim Pfarrer ab? Weil er mit dem Jeep nicht vorfahren kann und der Jagdhund sie ihm nicht bringt.Rund geht's, wenn der Keller Steff sein "Sachl" umbaut. "Wenig Licht und viel Bier" sei sein Leitspruch, und mit Putz könne man viel ausgleichen. Rund mag es der Steff auch beim anderen Geschlecht. Bei ihm kommen die "Hungerhackl-Model" ausgesprochen schlecht weg. Wer war der erste Taxifahrer der Menschheit? Der "Schlimmes", denn schon in der Bibel stehe, "Schlimmes wird euch wieder fahren".Dann geht es um Bagger- und Lastwagenfahrer und die Hex', die die ganze Dorfgemeinschaft durcheinander bringt, denn sie reitet mit dem Zauberbesen in der Hand auf einem Esel durch die Gegend. Als er mit dem Radl nach Venedig fahren will, stattet sich der Keller Steff mit einer Radlerhose samt Ledereinsatz aus, verwechselt aber beim Umziehen hinten und vorn - mit der Folge eines totalen "Lagerschadens", auch Wolf genannt, den er mit einer Handvoll Staucherfett beheben will. Aber es riecht halt nicht gut.Sein Vater sei narrisch geworden, als er fünf Lehren angefangen, aber nur drei abgeschlossen habe: Heizungsbauer, Industriemechaniker und Bildhauer. Schließlich habe er sich bei der Gemeinde als Gondelschaffner und Kabinenkapitän beworben. Da war er dann auch bei der gesamten Verwandtschaft beliebt, die er umsonst mitfahren ließ.Ein Raunen geht durch die Druckerei Seidel, als der Keller Steff seinen 11-PS-Bulldog anwirft, dann auf Hackschnitzelheizung umsteigt und einen 3-Achs-Häcksler nebst leistungsstärkerem Traktor anschafft. Schließlich stellt er fest, dass die ganze Investition umsonst war, und verkauft alles wieder. Stattdessen besorgt er sich drei Bio-Biber und hofft, dass die ihm die Baumstämme zu Hackschnitzel verarbeiten. Daneben gedacht, denn am nächsten Morgen liegen die Baumstämme im Garten, gespalten in Meterscheite.Auf ein langes Leben könne es ein Bauwagen bringen, wenn er im Laufe der Jahre zur Hippie-Bleibe werde, dann als Hühnerstall und schließlich als Klowagen genutzt wird. Als er "kommuniert" werden sollte, hat es Probleme mit der Beichte gegeben. Die Kommunion verzögerte sich um fünf Jahre, und dann stand er unter den ganzen Kommunionkindern drin mit dem Anzügerl, das ihm fünf Jahre zuvor gut gepasst hätte.Natürlich musste der Keller Steff vorher beichten, aber ob der vielen Verfehlungen meinte der Pfarrer, wegen der Absolution müsse er "oben" nachfragen. "Oben" meinte, die Sünden könnten nur vergeben werden, wenn der Steff ein Lied komponiert, was er dann mit "Hello Jesus, you are my friend" auch getan hat.Ein Lied mit "viel Kultur" sei die "Chicken-Wing-Bude". Dann folgt der Keller-Steff-Klassiker vom "Kaibeziang", begleitet vom kräftigen "Geburts-Muh" der Zuhörer. Das Kaibe steht bald, aber trinkt nicht. Ganz einfach, so der Keller-Steff: "Dann setz'n ma ihm a Maura-Käppe auf", und das Kaibe trank. Ein echter Angriff auf die Lachmuskeln war der Fitness-Rüttel-Gürtel, in den sich der Steff verzwickt verwickelte, denn der breite Gurt rüttelte nicht in der Hüftgegend, sondern tiefer.Etwas verkalkuliert hat sich der Keller Steff mit seinem CD- und Pudelmützen-Vorrat, da er nicht damit gerechnet hat, dass die in Sulzbach-Rosenberg weggehen wie die warmen Semmeln. Wer eine CD gekauft und keine Mütze bekommen hat, soll sich bei ihm melden, dann schickt er die Strickmütze nach - "aber ehrlich bleiben!", bittet er.