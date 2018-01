Kultur Sulzbach-Rosenberg

Selbsternannte Könige des Gesangsvereins, sich selbst stetig überschätzende Verlierer und gegen die Tücken des Alltags kämpfende Stehaufmännchen sind das Personal, das sich durch die Dialektsongs der Band Travelling Playmates schlägt.

Auswüchse von Gentrifizierung und Globalisierung werden ebenso Thema wie Probleme des Liebeslebens, heißt es in der Presse-Info der Band. Schon vor zwanzig Jahren feierten die sechs Franken mit ihrer Mischung aus Soul, Americana, Zydeco und Rock'n'Roll - damals noch mit ausschließlich englischen und spanischen Texten - in und um Sulzbach-Rosenberg herum Erfolge. Fränkische Dialektperlen, die in ihrer Heimat laut Bandinfo inzwischen Kultcharakter besitzen, bringen jetzt das Lebensgefühl des Regnitz-Pegnitz-Deltas auf den Punkt.Nicht nur die Songs ihrer demnächst erscheinenden fünften CD "Bewech die Ärschla" zelebrieren die Travelling Playmates am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr im Capitol in Sulzbach-Rosenberg. Wir sind gespannt.