26.12.2017

Wenn es nach der Kulturwerkstatt Sulzbach-Rosenberg geht, haben Wintermüdigkeit und schlechte Stimmung auch zu Beginn des neuen Jahres keine Chance. Das Programm 2018 ist dicht bepackt mit bester Unterhaltung, und auch einige gerngesehene Bekannte schauen wieder in der Historischen Druckerei Seidel vorbei. Hier ein paar Tipps:

Treml & Schuier - "Schorsch hat den Blues" (Freitag, 19. Januar): In ihrer Musikkabarett-Show voller "magischer Momente" vertreiben die Gitarristen Hubert Treml und Franz Schuier zusammen mit Robert Prill nicht nur Schorsch, sondern auch dem Publikum die trüben Gedanken.Alex Cumfe und Band (Freitag, 26. Januar): Nach Auftritten beim Tollwood-Festival und der Final-Teilnahme beim Heimatsound-Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks zieht die charismatische Sängerin nun die Oberpfalz in ihren Bann.Homeless Bernie's Boogie Nirvana (Freitag, 2. Februar): Chicago-Blues, Bluesrock, Rock 'n' Roll und Boogie sind die bevorzugte Ausrichtung der Band um Bernhard Schönke (Bass, Gesang), Ernst Müller (Gitarre) und Ludwig Bergner (Schlagzeug). Zum Programm gehören eigene Songs und Cover-Versionen.Matthias Egersdörfer - "Ein Ding der Unmöglichkeit" (Freitag, 9. Februar): In seinem neuen Solo-Programm erforscht der Kabarettist und Schauspieler die unterschiedlichen Spielarten des beliebten Ausrufs "Ein Ding der Unmöglichkeit" von seiner Kindheit bis zur Gegenwart.Gankino Circus - Franconian Boogaloo (Freitag, 23. Februar): Mit ihrem außergewöhnlichen "Konzertkabarettabend" leisten die vier Musiker, Geschichtenerzähler und Charakterköpfe Widerstand gegen den "kulturellen Konformismus" und bieten einen unvergleichlichen Cocktail aus "rasanten Melodien, schrägem Humor und charmantem Unfug".Café del mundo -"Dance of Joy" (Freitag, 2. März): Von "Himmel, Erde und vom Leben, Träumen, Mut und Paradiesgärten" erzählen die Flamenco-Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian musikalisch auf ihrem neuen Album "Dance of Joy", das sie live präsentieren.Franziska Wanninger - "AHOIbe-Guad is guad gnua" (Freitag, 9. März): Bei ihrem ersten Auftritt in Sulzbach-Rosenberg stellt die bayerische Kabarettistin und Schauspielerin ihr zweites Solo-Programm vor - "Jung - Bayerisch - Authentisch".Mulo Francel & Friends - Mocca Swing (Samstag, 24. März): Diesmal nicht mit "Quadro Nuevo", sondern mit Sven Faller (Bass), Robert Kainar (Drums) und special guest David Gazarov an seiner Seite bereist der Saxofonist und Klarinettist Mulo Francel sein kunterbuntes, lässig-cooles Weltmusik-Universum.Alle Veranstaltungen finden in der Historischen Druckerei Seidel, Luitpoldplatz 4, in Sulzbach-Rosenberg statt und beginnen um 20 Uhr.