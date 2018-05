Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.05.2018

Mit zwei musikalischen Bonbons versüßt die Kulturwerkstatt Sulzbach-Rosenberg den Mai:

Peter Wittmann und das Ballhausorchester: "Wir sind so scharf auf Erika" (Freitag, 4. Mai): Elegant, gepflegt, unterkühlt und vor allem charmant lassen Conferencier und Sänger Peter Wittmann und sein Ballhausorchester die glamourösen Zwanzigerjahre aufleben. Evergreens von Zarah Leander, Marlene Dietrich oder Hans Albers gehören ebenso zum Repertoire wie schwarzhumorige Chansons: "Fassen Sie sich also ein Herz und folgen Sie uns meine Damen, meine Herren, die Ladies und die Gentlemen, die Flittchen und die Halunken, die Diven und die Kavaliere, die Sternchen und die Schlawiner".Großstadt Boazn (Freitag, 18. Mai): Entdeckt wurde die Combo um Birgit Tomys (Baritonsaxophon), Berni Filser (Gitarre) und Matthias Pürner (Steirische Harmonika) bei den BR-Wirtshausmusikanten im Januar 2016. Seither kommt die Mischung aus alpenländischer Volksmusik und Pop nicht nur in den namensgebenden Trinklokalen mit "einer Bar, maximal fünf Barhockern und mindestens vier Bierdimpfeln" gut an. Im März 2017 wurde das Trio mit dem Fraunhofer Volksmusikpreis ausgezeichnet, jetzt präsentieren die Musiker ihr mal derb und lautes, mal fein und gefühlvolles Programm in der Herzogstadt.Beide Veranstaltungen finden in der Historischen Druckerei Seidel (Luitpoldplatz 4) statt und beginnen jeweils um 20 Uhr.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter % 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und Abendkasse