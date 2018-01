Kultur Sulzbach-Rosenberg

Am Samstag, 10. Februar, geht es weiter mit Kulturprogramm 2018 im Sulzbach-Rosenberger Seidel-Saal. Auf der Bühne stehen "Die Praekers" und ihrer Frontfrau Diana Laden. Manfred Praeker war wohl einer der bedeutendsten Musiker Deutschlands - unter anderem Bassist und Sänger der Nina Hagen Band, von Nena und in seiner Band Spliff. Nach seinem Tod 2012 führten seine Musiker die Band, jetzt benannt "Die Praekers", weiter. Die von Praeker ausgesuchten und geschriebenen Songs, Juwelen der deutschen Rock- und Pop-Geschichte, werden auch mit moderneren Covers dieser Genres ergänzt. Die Band besteht heute aus Diana Laden und Oliver Allwardt (beide Gesang), Martin Gruber (Gitarre) Georg Fruit (Drums) und Bassist Tobias Stöckelmaier. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb