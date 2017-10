Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.10.2017

Die gute alte ZDF-Hitparade als Karrierekiller, der "voll geschminkte Costa Cordalis" als Backstage-Schreck und ein Quakenbrücker Gymnasium als Inspiration: In seinen über zwei Jahrzehnten auf der Bühne hat Singer- und Songwriter Dirk Darmstaedter vieles erlebt, was sein "Twenty/Twenty"-Gastspiel in der Hängematte unterhaltsam anreicherte.

Von Kultopf-Gastgeber Ralf Volkert als Hamburger "Zwischenstück" zwischen Hans Albers und Elements of Crime angekündigt, startete der nach eigenen Angaben durch Pizza und Bourbon bestens gelaunte Dirk Darmstaedter mit "Appletown, America", einem "Mitbringsel aus seiner verkorksten Jugend". Seit dem Durchbruch 1988 mit seiner Band "The Jeremy Days" hat Dirk Darmstaedter weder etwas von seiner professionellen Bühnenpräsenz noch von seinem leicht wehmütigen, melancholisch durchzogenen Unterton verloren. Seine musikalische Zwischenbilanz zieht er auch beim dritten Konzert seiner kleinen "Bayern-Tour" stringent durch, zu hören gab es "Julie Thru the Blinds" vom allerersten "Jeremy Days"-Album ebenso wie Songs aus der jüngsten "Twenty/Twenty"-Einspielung.Anders als manche seiner Kollegen hat Dirk Darmstaedter auch nach wie vor offenkundigen Spaß daran, seinen größten Hit "Brand New Toy" zu spielen. Die häufig damit verbundene Annahme eines echten Nummer-Eins-Hits (in Wirklichkeit "nur" Nummer 11 der Singlecharts und nach dem Hitparadenauftritt auf beschleunigtem Weg nach unten) nimmt Darmstaedter mit Humor - "Number One Single" heißt seine musikalische Verarbeitung.Dass gut gemachte Pop-Musik mit den Jahren nichts an Wirkung verliert, bewies Darmstaedters Auftritt in der Hängematte. Der Musiker geht aber noch weiter: "Pop-Musik kann Leben retten", so sein mehrfach erwähntes Credo. Insbesondere in seiner Generation werden sich für diese These sicher Anhänger finden.Ungewöhnliche Auftrittsorte gehören für ihn übrigens auch zum Geschäft: Ob in der Kirche neben dem Brautpaar am Altar, auf Schiffen, in der minimalistischen Club-Atmosphäre der Hängematte oder bei der Musik-AG des Gymnasiums Quakenbrück - Dirk Darmstaedter und seine Gitarre wuppen das.Wunschmusik ist dennoch nicht drin beim Zugabenteil, dafür gab sich das Publikum auch mit dem Singalong "Walking with your shoes tied together", Ray Davies' "Waterloo Sunset" und "Beautiful Criminals" zufrieden und nahm eine Erkenntnis mit nach Hause: Auch in der Musik ist echte Qualität zeitlos.