07.05.2018

Django hat Sulzbach-Rosenberg fest im Griff: Django 3000 nämlich, die kultige Band aus dem Chiemgau. Vormittags spielen sie in der Berufsschule auf und positionieren sich bei den Schülern in der voll besetzten Aula mit ihrer Patenschaft für eine "Schule gegen Rassismus". Und Abends bringen sie den altehrwürdigen Seidel-Saal zum Kochen.

Vielfältige Fragen

Auch andere Geschenke

Vor knapp zwei Jahren hat die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg die Band Django 3000 für die Patenschaft zu einer Schule ohne Rassismus gewonnen. Ein Glücksgriff für die Schule: Die erfolgreichen Musiker waren vor Jahresfrist zur Titelvergabe in der Herzogstadt und brachen bei ihrem neuerlichen Auftritt eine Lanze für Toleranz und Respekt, für eine Schule mit Courage und gegen Rassismus. Die Verbindungslehrer, Thomas Feyerer und Matthias Spitz, hatten eine besondere und vor allem sehr gelungene Schulstunde organisiert und moderierten die Veranstaltung. Nach der Begrüßung durch Oberstudiendirektor Bernhard Kleierl informierte 2. Schülersprecherin Franziska Kohl über das Projekt "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage". Sie erläuterte den strukturellen Aufbau, die Voraussetzungen für die Titelverleihung und die Auszeichnung als eine Selbstverpflichtung für Gegenwart und Zukunft.Der angehende Industriekaufmann Niklas Spieß interviewte die einzelnen Bandmitglieder, nach vielfältigen Fragen aus dem Auditorium wurden handsignierte CDs der Band verlost, die Musiker gaben auch Kostproben ihres Könnens und begeisterten die jungen Leute.Diese Stimmung wurde am Abend noch getoppt: Als Sänger und Gitarrist Kamil Müller, Geiger Florian Starflinger, Schlagzeuger Jan-Philipp Wiesmann und die "Neuzugänge" Korbinian Kugler (Kontrabass) und Keyboarder Max Schuller den Seidel-Saal betraten, gerieten die Fans sofort in Ekstase: Fred Tischler war es gelungen, die "Chiemgauer Desparados" erneut nach Sulzbach-Rosenberg zu locken. Auf ihrer zweiten unplugged-Tour bauten sie sich und ihre Instrumente in der Mitte des Saals in Kreisform auf - damit konnten die Fans die Gipsy-Leidenschaft der Vollblutmusiker hautnah miterleben.In intimer Atmosphäre und ohne Verstärker flogen die Funken, die Stimmung knisterte, der Boden bebte und die heimischen "Go-go-Boys" waren nicht mehr zu halten. Bei dieser Lagerfeuerromantik wurde die legendäre Heidi bald zum Greifen nahe. Schon mit den ersten Takten von "I loss das Oide hinter mir" sprang der Funke über, die fünf Jungs hatten offensichtlich riesigen Spaß und das Publikum erst recht. Launig, humorvoll, pointiert und sehr charmant sorgte meist Kamil Müller für verbindende verbale Intermezzi: "Mir spuiln heit anders wia sonst, also no scheener!" Mit der besagten "Heidi" und dem "Lebn versaut" war es um die "Bodenständigkeit" der Sulzbach-Rosenberger vorbei, denn es wurde getanzt und gehüpft, und trotz des bestuhlten Saals feierten die Zuschauer ihre Band immer wieder mit "standing ovations".Musikalisch ganz einfach überragend, mit einem sofort ansteckenden Rhythmus hatten die "Djangos" aber auch andere Geschenke im Gepäck: Melancholische Töne oder nachdenklich machende Texte wie über "die Zeit, die so schnell vergeht". Sympathisch und bodenständig groovten die Jungs fast drei Stunden und die vor Begeisterung nass geschwitzte Sabine japste: "Die Djangos sind die geilste Band überhaupt."Der Saal war ständig in Bewegung und klar, dass Django3000 nur nach etlichen Zugaben aufhören konnte. Das Publikum war überwältigt und der Auftritt weit mehr als ein musikalisches Schmankerl - er war ein überragendes Ereignis, ein Glücksfall auch für Sulzbach-Rosenberg.