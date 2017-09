Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.09.2017

Seit kurzem steht der Zwiefache Rundtanz, auch Bairischer genannt, im Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco. Diesen Anlass feiern die Sulzbacher-Rosenberger Heimat- und Trachtenvereine Birgland, Stamm sowie Erz- und Eisenwalzerboum von September bis November mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel "Einfach Zwiefach - einfach Bairisch".

Los geht's am Samstag, 23. September, um 19 Uhr im Gasthaus Schmidt in Aichazandt mit einer Musikantensitzweil des Heimat- und Trachtenvereins Stamm zusammen mit den Erz- und Eisenwalzerboum. Der Eintritt ist frei. Es folgt am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr ein Volkstanzabend im Ritter-Saal in Hahnbach mit den Birgländer Musikanten und der Sulzbacher Blasmusik. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Reservierungen unter 09661/5 48 26.Wer sich im Zwiefachen üben will, bekommt die Gelegenheit bei einem Tanzabend mit dem Heimatverein Birgland am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthof Zum alten Fritz in Haunritz; Anmeldungen unter 09661/68 33). Die Birgländer Sängerinnen bitten am Samstag, 4. November, um 19 Uhr zum Wirthaussingen in der historischen Gaststätte Zur Landkutsche in Sulzbach-Rosenberg; Kontakt unter 09661/15 27. Beide Abende sind kostenfrei.Die Veranstaltungsreihe wird am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr von den Birgländer Musikanten und der Birgländer Volkstanzgruppe mit dem Kathreintanz im Wagner-Saal in Großenfalz beendet. Der Eintritt kostet sieben Euro. Reservierungen unter 09661/75 66.Bei allen Veranstaltungen stehen vorwiegend Bairische (Zwiefache), oftmals auch als "Tango der Oberpfalz" betitelt, im Fokus der überlieferten Brauchtums- und Volkstanzpflege. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg mit Bürgermeister Michael Göth und Kulturamtsleiter Fred Tischler unterstützt diese überörtliche Veranstaltungsreihe. Für Samstag, 3. Februar 2018, bereitet die Stadt einen Empfang der drei Heimat- und Trachtenvereine im großen Rathaussaal vor, zu dem auch die Öffentlichkeit eingeladen ist.