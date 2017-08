Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.08.2017

Wenn sich eine riesige Fichte vom Luitpoldplatz erhebt und langsam ihr mit Bändern geschmücktes Haupt in den blauen Himmel reckt, dann ist unwiderruflich Woizkirwa in der Stadt. Drei Tage geht es rund mit Musik und Tanz. Der Sonntagnachmittag bot dann für ein junges Paar eine dicke Überraschung.

Kerzengerades Stück

Endlich hat's geklingelt

Mit dem Baumaufstellen startete am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr offiziell die 59. Sulzbacher Woizkirwa. Der 32 Meter lange Baumriese wurde in gut zweistündiger schwerster Handarbeit von der Waagerechten wieder in seine ursprüngliche Senkrechte gewuchtet.Die Rösser von Gerhard Pickel zogen das Langholzgespann unter dem Geläut der St. Marien- und Christuskirche vom Bauhof zum Luitpoldplatz, voran die Stamm-Blasmusik, Verantwortliche der Stadt und Kirwagemeinschaft. Das traditionelle Baumaufstellen unter Anleitung von Zimmerermeister Christian Steger ging reibungslos über die Bühne. Unterstützung in flüssiger Form boten die Kirwamoila immer wieder den Burschen und Helfern an den Schwalben während der nötigen Hebepausen.Das Prachtstück stand nach einigen Korrekturen um 15.45 Uhr kerzengerade am Luitpoldplatz. Zum Kirwafeiern rund um den Löwenbrunnen mit Blasmusik und Gaumenfreuden vom Grill und Fass bevölkerten viele Brauchtumsfreunde schon am Samstag den Festplatz.Den Woizkirwa-Sonntag läuteten um 9 Uhr wiederum die Glocken der Christus- und St. Marienkirche ein. Die Stubenmusik- und Gesangsgruppen der Heimat- und Trachtenvereine Stamm und Birgland schmückten heuer den Festgottesdienst in der Christuskirche aus. Bei sauren Bratwürsten und Musik konnten sich anschließend die Gäste am Kirwaplatz stärken.Mit dem obligatorischen Einsingen der Kirwaboum und einiger Musikanten beim "Pamler-Wirt" begann am Sonntagnachmittag das "Zeremoniell" zur 59. Sulzbacher Woiz- kirwa. Auch die Kirwamoila verteilten sich zu diesem Zeitpunkt schon in die Wirtshäuser Sperberbräu, Taverne Korfu und Bayerischer Hof, um in Erwartung des später folgenden Kirwazuges eine angemessene Zeche zu hinterlassen. Gegen 15 Uhr sammelte sich dann der ganze Kirwa-Tross am Luitpoldplatz zum Einholen der Moila, voran einige Verantwortliche der Kirwa-Gemeinschaft, die Blasmusik des Stammvereins und der Schafbätz samt Führer sowie der Schubkarren mit flüssigem "Treibstoff" für unterwegs durch die Altstadt. Am Kirwaplatz unterhielten derweil die Birgländer Musikanten die Gäste.Beim ersten Halt vor dem Gasthof "Sperberbräu", ging es dann nach dem "Auslösen" der Moila (Bezahlen der Zeche) durch ihre jeweiligen Burschen mit mehren Tanzrunden kräfteraubend zur Sache. Vor den folgenden Haltepunkten Korfu und Bayerischer Hof ähnelten sich die Bilder.Beim anschließendem rund 40-minütigen Austanzen des Woizkirwa-Wahrzeichens und dem Singen der Oberpfälzer Kirwalieder wurden heuer durch das Weckerrasseln Annalena Epp und Daniel Frischholz zum Oberkirwa-Paar 2017 bestimmt - genau um 16.11 Uhr. Ein seidenes Schultertuch für sie und ein Steinkrügel für ihn waren der Lohn fürs Mitmachen.Zur Oberpfälzer Blasmusik der Birgländer Musikanten und der Stamm-Blasmusik sowie festen und flüssigen Genüssen bevölkerten abends viele Gäste aus Stadt und Land bis spät in die Nacht den Woizkirwa-Platz rund um den Sulzbacher Löwenbrunnen. Zur heutigen Noukirwa sind alle Brauchtumsfreunde aus Stadt und Land nochmal eingeladen.